川普影響力左右初選 上半場已有8人連任失敗

期中選舉初舉上半場已結束，下半場將於8月展開。前總統川普仍有不可小看的影響力。圖為川普4月在俄亥俄州為共和黨人的初選站台。(美聯社)

2022年初選季行程已過中點站，美聯社為各地初選結果展開成績大盤點，前總統川普 名字雖然沒有出現於初選選票上，但川普在多場初選裡的影響力卻不容小覷。尋求連任的現任聯邦眾議員 當中，三位民主黨籍、五位共和黨 籍眾議員已在初選落敗。

美聯社報導指出，初選受挫的八位現任眾議員裡，有四人是因為一年一度的選區畫分，與其他現任眾議員硬碰硬而落敗，另外四人則是因為爆發醜聞、遭到調查、讓進步派不悅或惹怒川普而中箭落馬。

舉例來說，擁有七連霸紀錄的中間路線俄勒岡州聯邦眾議員薛瑞德(Kurt Schrader)，5月17日俄州初選便輸給了進步派挑戰者潔米‧麥克洛德-史金納(Jamie McLeod-Skinner)。薛瑞德以反對調高最低工資為由，拒絕支持拜登規模1.9兆的疫情紓困法案。

共和黨挺川大將、北卡羅來納州聯邦眾議員考索恩(Madison Cawthorn)傳出性醜聞之後，5月17日初選敗給州參議員愛德華茲(Chuck Edwards)。

共和黨各地初選中，川普不忘找拒絕配合推翻2020年大選結果的對象復仇，其中最明顯的例子是喬治亞州現任州長坎普(Brian Kemp)與州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)。不過，川普派出的挑戰者前任共和黨籍喬州聯邦參議員普度(David Perdue)、喬州聯邦眾議員海斯(Jody Hice)在初選裡雙雙落敗。

川普因為國會暴動而面臨國會彈劾時，投下贊成彈劾票的十名共和黨籍眾議員，其中有四人決定不尋求連任，南卡羅來納州聯邦眾議員萊斯(Tom Rice)則已在初選受挫，加州聯邦眾議員瓦拉道(David Valadao)初選結果獲得第二名，有機會參加11月期中選舉。

南卡羅來納州聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)初選獲勝，擊敗川普背書的保守派候選人艾靈頓(Katie Arrington)。另外幾位尋求連任的共和黨籍眾議員，初選將陸續登場。

美聯社報導，初選選情將於8月進入白熱化，包括反川色彩鮮明的眾院國會暴動調持委員會副主席、共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)8月16日將接受初選考驗，面臨對手為獲川普背書的海吉曼(Harriet Hageman)。