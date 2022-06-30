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波洛西遭舊金山拒領聖餐後 現身梵蒂岡接受聖餐

中央社／梵蒂岡市29日綜合外電
波洛西（中）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂接受聖餐。（歐新社）
波洛西（中）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂接受聖餐。（歐新社）

媒體報導，聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）今天在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）接受聖餐，此前她在家鄉舊金山被禁止領聖餐。

舊金山總主教郭德麟（Salvatore Cordileone）上月通知這位美國國會民主黨第一號人物和終身天主教徒，由於她支持墮胎權，將不再允許她參加聖餐禮。

天主教網路報Crux Now今天報導，波洛西與家人一起望彌撒，並從神父那裡領取了聖餐。

梵蒂岡發出的照片顯示，波洛西與夫婿保羅（Paul Francis Pelosi）在大教堂內與教宗方濟各（Pope Francis）握手。

波洛西是墮胎權的倡導者，上週猛烈抨擊美國最高法院推翻聯邦保障的墮胎權。

郭德麟在5月的一封信函指出，他已警告過波洛西，除非她公開否定對墮胎的立場，或者停止提及她的天主教信仰與停止接受聖餐，她將不得參加儀式。

同時也堅定反對同性婚姻的郭德麟說：「我在此通知您，您不得參加聖餐禮，如果您這樣做，您不得領取聖餐，直到您公開放棄支持墮胎合法的主張，並在懺悔聖事（Sacrament of Penance）對此嚴重罪行認罪並獲得赦免。」

波洛西與總統拜登一樣公開自己的天主教信仰，在分歧辯論中都支持有墮胎選擇的權利。

85歲的方濟各將墮胎貼上「謀殺」的標籤，但與保守的美國主教拒向支持墮胎權的政治人物提供聖餐之舉保持距離。

去年10月在羅馬舉行的20國集團（G20）會談之前，拜登與教宗會面1個多小時，後來拜登告訴記者，方濟各「很高興我是1名優秀的天主教徒，我應該繼續接受聖餐」。

墮胎 波洛西 拜登

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