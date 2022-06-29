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國會暴亂當天川普搶方向盤？特勤局否認 將提更多說明

記者胡玉立／綜合報導
前白宮助理哈欽森。（美聯社）
前白宮助理哈欽森。（美聯社）

白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)28日於國會驚爆作證，指前總統川普去年1月6日曾試圖在座車內搶下特勤人員手中的方向盤、撲向前座要求把車子開去國會大廈一事，特勤局29日發表聲明表示，將針對相關安全細節提出更多說法。

聲明指出，「特勤局自2021年春季特別調查委員會成立以來一直充分合作，我們將繼續這麼做，就證詞中出現的新指控向委員會作出正式回應，並記錄在案。」

白官前幕僚長梅杜斯助理卡西迪·哈欽森 (Cassidy Hutchinson) 28日向眾院委員會調查1月6日國會大廈暴亂事件作證表示，她從川普副幕僚長奧納托(Tony Ornato)和負責1月6日總統特勤工作負責人恩格爾(Robert Engel)那裡得知這些事件。

福斯新聞29日報導，接近奧納托的消息人士透露，奧納托並沒有向哈欽森講過那些事，還指奧納托28日看到哈欽森在聽證會中提出有關方向盤的事情，非常吃驚。

消息人士向福斯表示，恩格爾和奧納托過去一年都曾向特別調查委員會不公開作證，兩人從未提到過方向盤的部分；現在兩人都想再次出庭作證，駁斥有關川普試圖搶方向盤的事；未透露姓名的總統座車司機也將與委員會合作。

哈欽森28日作證時表示，川普當天坐在總統座車裡，恩格爾認為國會集會太危險，不同意川普前往；當恩格爾告訴川普，他們無法安全進行計畫外的行程時，川普當場開罵稱：「我是他X的總統，現在就載我去國會大廈。」

她作證說： 「總統當時把手伸向車子前部，動手搶方向盤；恩格爾則抓住川普手臂說：『先生，您必須把手從方向盤上拿開，我們要回白宮西廂，不會去國會大廈。』川普隨後用他空著的那手撲向恩格爾。」哈欽森說，是奧納托轉述了車內發生的事，恩格爾在他講述這段事情時站在旁邊。

哈欽森公開作證後，包括福斯新聞在內的幾家新聞媒體報導表示，恩格爾和司機準備赴國會作證說他們都沒有受到川普襲擊，川普也沒有試圖抓住方向盤。

哈欽森的律師亨特(Jody Hunt)上推特寫道：「哈欽森宣誓作證並講述了她被告知的內容。那些了解此事件的人也應宣誓作證。」亨特29日另以聲明回應表示，「哈欽森堅持她昨天向特別委員會宣誓提供的所有證詞。」

接近特勤局的消息人士指稱，哈欽森說川普在車內大發雷霆是真的；川普確實想在1月6日去國會大廈，但方向盤部分是錯的。

川普 哈欽森 白宮

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