我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

戴琪：「選擇美國」創造勞工新機會

記者張文馨╱華盛頓報導

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)28日在選擇美國(Select USA)投資高峰會表示，拜登政府致力於和印太區域的合作夥伴經濟往來，她提到美台21世紀貿易倡議，雙邊正探索具體且有意義的方式，來強化美台貿易與投資關係。

戴琪表示，副貿易代表畢昂奇(Sarah Bianchi)27日歡迎台灣官員到訪華府進一步討論美台21世紀貿易倡議；接下來的步驟包含探索並商定磋商路線，以便在關鍵領域達成高標準的承諾與成果。

此外，矽晶圓大廠環球晶宣布在美國德州設立12吋矽晶圓廠，環球晶董事長徐秀蘭27日表示，美國晶片補助法案攸關在美設廠初期投資成本，也是目前最重要的變數，若晶片補助法案未如期通過，環球晶將會適時調整因應。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)27日晚在接受CNBC專訪時表示，「這必須在8月休會前完成(立法)，若國會不採取行動，就會失去這筆交易。」

美國上月宣布印太經濟架構(IPEF)，本月宣布美台21世紀貿易倡議，戴琪表示，這是美國為建立新夥伴關係和貿易規畫的最新作為，這將有助於強化韌性、促進可持續性和包容性的經濟成長。

戴琪也說，將持續以貿易為美國勞工創造新的機會，並助企業維持可預測的投資環境。

戴琪提到，美國與歐盟就波音與空中巴士的補貼爭端達成協議，且通過一套框架來解決鋼鋁貿易爭端，戴琪補充，這是在不放棄美國的原則和利益的狀況下移除或避免了超過200億美元的關稅。

戴琪表示，這些工作都才剛開始，如今許多商務活動都與政府部門和私部門有著重要連結，這才能推動國內外經濟成長，美國會持續探索各項貿易倡議，確保美國的貿易政策和目標能支持美國勞工、企業與家庭。

國務卿布林肯以錄影在選擇高峰會上表示，美國是全球最開放的市場之一，有著可預測且透明的法律體系，可以保護企業的智慧財產權等權利，美國的環境可以實現公平競爭。

布林肯表示，美國正在建立區域經濟夥伴關係，例如IPEF和促進經濟繁榮的美洲夥伴關係；他鼓勵全球企業投資全球最大消費市場-美國。

戴琪 投資 布林肯

上一則

員工在商業倫理考試作弊 安永會計師事務所被罰1億元

下一則

攸關重大政策是否可繞過民意 西維州訴環署案 將比推翻羅案震撼

延伸閱讀

談美台貿易倡議 戴琪：探索具體方式強化雙邊關係

談美台貿易倡議 戴琪：探索具體方式強化雙邊關係
美國女籃球星遭俄國拘留數月 布林肯與家屬通話

美國女籃球星遭俄國拘留數月 布林肯與家屬通話
涉新疆禁令生效 布林肯：號召盟邦打擊強迫勞動

涉新疆禁令生效 布林肯：號召盟邦打擊強迫勞動
駁中國主權說 美方：台灣海峽是國際水道 將繼續航行

駁中國主權說 美方：台灣海峽是國際水道 將繼續航行

熱門新聞

佛州21歲華裔男子楊錫辰殺妻，在妻子死亡前，他握著妻子的手，放著她最愛的音樂。（取材自佛州塞米諾爾郡警局）

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

2022-06-23 21:21
10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，一路挺進最終決賽。（取材自推特）

華裔10歲童用鰻魚米粉收服地獄廚神「頂級廚師」爭冠軍

2022-06-22 23:40
莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，24日贏得決賽成為最新一屆小小頂級廚師。由於節目是3年前拍攝，播出檔期一延再延，參賽時莉亞是10歲的小女孩，如今已經是13歲的少女。（取材自Iinstagram）

紐約10歲華裔「小小廚師」奪冠 忍3年才公開 存獎金繳大學學費

2022-06-24 19:19
聯邦調查人員在追緝一起仿冒名牌案件的過程中，發現名為World Olivet Assembly的華人教會組織，疑似為美中兩地犯罪集團洗錢。圖擷自World Olivet Assembly網站

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

2022-06-28 10:57
新近調查發現，55到67歲的美國人裡，有十分之三的退休儲蓄不到10000美元。（路透）

不敢退休…美近十分之三長者 退休儲蓄不足1萬元

2022-06-22 00:17
紐約一名女子據稱遭性侵後被挾持，她利用手機外送app訂餐，在備註欄寫下「請報警…請不要太明顯」。(取自Chipper Truck Cafe臉書)

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

2022-06-23 10:53

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元