戴琪：「選擇美國」創造勞工新機會

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai)28日在選擇美國(Select USA)投資 高峰會表示，拜登政府致力於和印太區域的合作夥伴經濟往來，她提到美台21世紀貿易倡議，雙邊正探索具體且有意義的方式，來強化美台貿易與投資關係。

戴琪表示，副貿易代表畢昂奇(Sarah Bianchi)27日歡迎台灣官員到訪華府進一步討論美台21世紀貿易倡議；接下來的步驟包含探索並商定磋商路線，以便在關鍵領域達成高標準的承諾與成果。

此外，矽晶圓大廠環球晶宣布在美國德州設立12吋矽晶圓廠，環球晶董事長徐秀蘭27日表示，美國晶片補助法案攸關在美設廠初期投資成本，也是目前最重要的變數，若晶片補助法案未如期通過，環球晶將會適時調整因應。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)27日晚在接受CNBC專訪時表示，「這必須在8月休會前完成(立法)，若國會不採取行動，就會失去這筆交易。」

美國上月宣布印太經濟架構(IPEF)，本月宣布美台21世紀貿易倡議，戴琪表示，這是美國為建立新夥伴關係和貿易規畫的最新作為，這將有助於強化韌性、促進可持續性和包容性的經濟成長。

戴琪也說，將持續以貿易為美國勞工創造新的機會，並助企業維持可預測的投資環境。

戴琪提到，美國與歐盟就波音與空中巴士的補貼爭端達成協議，且通過一套框架來解決鋼鋁貿易爭端，戴琪補充，這是在不放棄美國的原則和利益的狀況下移除或避免了超過200億美元的關稅。

戴琪表示，這些工作都才剛開始，如今許多商務活動都與政府部門和私部門有著重要連結，這才能推動國內外經濟成長，美國會持續探索各項貿易倡議，確保美國的貿易政策和目標能支持美國勞工、企業與家庭。

國務卿布林肯 以錄影在選擇高峰會上表示，美國是全球最開放的市場之一，有著可預測且透明的法律體系，可以保護企業的智慧財產權等權利，美國的環境可以實現公平競爭。

布林肯表示，美國正在建立區域經濟夥伴關係，例如IPEF和促進經濟繁榮的美洲夥伴關係；他鼓勵全球企業投資全球最大消費市場-美國。