因疫情調整 白宮參觀活動下月恢復正常

白宮公眾參觀服務因新冠疫情而中斷近一年半之後，將於下個月全面採行疫情前的完整時刻表，每周二至周六對外開放參觀。(美聯社)

白宮 (White House)公眾參觀服務因新冠疫情 而中斷近一年半之後，將於下個月恢復正常，將全面採行疫情前的完整時刻表，每周二至周六對外開放參觀。

拜登 總統上任後，白宮官員便根據聯邦疾病防治中心(CDC)防疫指南的指導原則，叫停白宮免費參觀活動。

隨著疫情逐步放緩，白宮4月15日起有限度的開放公眾參觀，僅限星期五和星期六早上對外開放，接下來，預訂7 月19日起全面恢復正常，每星期的周二至周六依疫情前完整時刻表開放公眾參觀，聯邦假日不開放。

白宮27日表示，將根據CDC和其他公共衛生官員、醫學專家的建議，依循指導原則繼續密切監看新冠病毐傳播情況及疫情動態，必要時將遵守最新公衛健康指南以調整公眾參觀的開放時刻。

白宮並且補充，人們到白宮參觀之前應確實查看自身健康狀況，如果前10天內新冠病毐檢測呈陽性、有任何染疫症狀或者與疑似感染病毒的人有過密切接觸，都應該待在家裡，不要到白宮參觀以免傳播病毐。

此外，白宮將提供口罩給有需要的參觀者，人們可自由選擇是否戴口罩。

疫情剛爆發時，時任總統川普一連好幾個月取消白宮公眾參觀，2020年9月恢復正常，拜登上任再次暫停。

除了恢復免費公眾參觀，白宮其他活動諸如4月滾彩蛋大賽(Easter Egg Roll)等等在中斷兩年後今年已陸續恢復。