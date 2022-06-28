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白宮：拜登、習近平 未來幾周可能通話

記者顏伶如／綜合報導
白宮國家安全顧問蘇利文說，由於北約與七大工業國成員對於中國帶來的挑戰日漸感到憂心，拜登總統與中國國家主席習近平未來幾周可能通話。圖為拜登去年11月與習近平進行線上峰會。(路透)
白宮國家安全顧問蘇利文說，由於北約與七大工業國成員對於中國帶來的挑戰日漸感到憂心，拜登總統與中國國家主席習近平未來幾周可能通話。圖為拜登去年11月與習近平進行線上峰會。(路透)

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)27日說，由於北約(NATO)與七大工業國(G7)成員對於中國帶來的挑戰日漸感到憂心，拜登總統與中國國家主席習近平未來幾周可能通話。

蘇利文在德國南部舉行的七大工業國年度高峰會議記者會上對媒體表示，七大工業國富有民主經濟體將針對中國的非市場經濟作為(non-market economic practices)、債務處理方式以及人權行動，在28日發表的公報當中闡明立場，本周稍晚北約則將宣布策略理念，說明中國帶來的某些空前挑戰。

他說：「我們認為七大工業國與北約對於中國帶來的挑戰，看法逐漸變得一致。」

蘇利文表示，七大工業國領袖發現應該磋商並協調立場的「迫切需要」，因應包括中國非市場經濟作為、中國對於開發中國家債務處理問題以及中國對人權的處理手段在內等議題。

不過，蘇利文也說，中國在經濟及安全層面的行動越來越受矚目，並不代表西方國家正在設法啟動一場新冷戰。

他表示：「我們並不是想辦法把世界分成敵對的區塊，還要所有國家必須選邊站。」他表示：「我們是希望為了對所有人都公平的一套信念挺身而出。我們希望確保跟擁有相同理念的夥伴合作，一起對中國究責，要求中國遵守相同標準。」

七大工業國領袖26日承諾，未來五年將籌募共計6000億元的私人及公共資金，資助發展中國家的基礎建設需求，要與規模數兆的中國「一帶一路」倡議計畫相互抗衡。

拜登總統與七大工業國其他元首在德國南部艾爾莫城堡(Schloss Elmau)舉行的年度峰會上，宣布將推動「全球基礎建設與投資夥伴計畫」(Partnership for Global Infrastructure and Investment)，協助發展中國家對抗氣候變遷問題，並且改善全球衛生、性別平等、數位基礎建設等項目。

蘇利文 北約 拜登

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