控槍不同調 參院過關管控法 高院裁決紐約百年攜槍管制違憲

聯邦參議員葛理漢讚賞兩黨槍枝法，並支持高院加強憲法第二修正案中個人捍衛自己與財產的權益。(美聯社)

紐約時報報導，聯邦政府參院 和聯邦最高法院23日罕見在同一天內，分別將美國最具爭議的槍枝議題導往不同方向；參院晚間約10時通過兩黨槍枝管控法，但12小時前，高院 才裁決紐約州 攜槍管制違憲，擴大擁槍權，且將影響未來多年的全國槍枝政策。

這為槍權運動在法庭上帶來大勝利，對於要求回應近期接連濫射案的人而言，也是重要的立法成就。不過在大規模槍擊案頻傳的時代，以及越來越多保守派擴大槍權與擁護憲法第二修正案(Second Amendment)之際，這般結果卻使美國槍枝政策的走向更混亂。

參院通過的這項法案24日已迅速在眾院過關，並送交白宮等待拜登總統簽署；全國槍枝安全組織「吉福茲法律中心」(Giffords Law Center)總顧問史凱格斯(Adam Skaggs)表示：「參院終於針對這些改革達成兩黨共識，因為許多共和黨參議員被選民要求採取行動。」

史凱格斯指出，結果高院劫持這一切，其解釋的槍權與民主黨人、獨立派甚至許多共和黨人期待不同。

高院裁決紐約州百年限制在公共場所攜槍的規定違法，這也是近年來影響最廣的槍枝案裁決。

最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在意見書中將限制憲法第二修正案擁槍權，比喻為限制第一修正案的言論自由權，以及限制第六修正案「對質原告證人」的權利。但批評者迅速指出，第二及第修案保障的權利鮮少涉及致命武力。

短期來看，高院裁決將迫使五州大幅放寬槍枝管制。不過該意見書並未闡明聯邦武器管制，司法部律師仍在評估此裁決的後果，他們認為攜槍到法院一樣合法有效，但不確定目前禁槍的郵局、博物館和其他場所未來是否可攜槍入內。

雖然眾人普遍預期高院裁決將削弱紐約州槍枝法，但其宣布的時機點讓人稍感意外，國會和白宮幕僚原本預期下周才會公布。

本周參院也獲得眾多關注，高院裁決被視為有助於民主黨通過參院槍枝法。

歷史悠久的槍枝管控組織「布雷迪」(Brady)主席布朗(Kris Brown)表示：「現在全國槍枝暴力防範情況已有別於48小時前，高院裁決更凸顯參院通過槍枝法的急迫性。」

高院裁決也提供支持槍枝法的參院共和黨人一些掩護，聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)在高院裁決後讚賞兩黨槍枝法，並稱高院加強憲法第二修正案中個人捍衛自己與財產的權益。