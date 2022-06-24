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前川普官員作證 當年白宮試圖干預介入、淡化疫情

記者胡玉立／綜合報導
川普時期白宮防疫工作小組協調官柏克斯23日向調查聯邦疫情應對措施國會委員會作證。(美聯社)
川普時期白宮防疫工作小組協調官柏克斯23日向調查聯邦疫情應對措施國會委員會作證。(美聯社)

川普時期白宮防疫工作小組協調官柏克斯(Deborah Birx)23日向調查聯邦疫情應對措施國會委員會作證時表示，2020年下半年染疫病例激增之際，白宮官員持續干預介入、掩蓋訊息，試圖淡化疫情威脅。

柏克斯指出，川普時期的白宮官員要求她刪改她向州及地方衛生官員每周發送的指示部分內容，還在冬季疫情爆發期隱瞞各州送來的報告，拒絕公開發布這些文件，文件內容包括病毒如何傳播的數據及如何遏止傳播的建議等。

柏克斯是在去年10月接受委員會多次訪談，23日除了公開訪談內容，還公布了柏克斯2020年發給同僚的電子郵件，內容警告大家新白宮防疫顧問阿特拉斯(Scott Atlas)淡化病毒威脅可能造成的影響。

這些電郵首度讓人窺見柏克斯和白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)當時如何設法面對阿特拉斯傳播錯誤信息。

柏克斯向委員會表示，由於白宮官員太常淡化威脅，為避免對方注意到、反對她提出的公衛建議，她有時會在提供地方衛生官員的報告中，把真正想法放在文章末尾，那些大略瀏覽文本的同事就不會注意到它。

柏克斯在證詞中沮喪評估川普政府的疫情反應，指即使在亞洲和歐洲看到Covid-19高死亡率，官方2020年仍誤將新冠病毒視為類似流感，導致「美國錯誤的安全感」 及「美國人民以為這不會是嚴重流行病」。

柏克斯在川普白宮期間是爭議人物。疫情開始後，她從協助政府對抗國際愛滋病毒，轉任聯邦防疫小組協調官。但在川普就新冠病毒發表不科學看法時，柏克斯非但未立即糾正，還在電視上稱讚川普「關注科學文獻」；柏克斯的可信度自此受外界質疑。她也因為在疫情爆發最初幾個月，支持白宮傳達「疫情正在緩和」的訊息，受到批評。

柏克斯在聽證會上說：「他們相信阿特拉斯的的反事實觀點，然而那些觀點完全沒有數據支持。」柏克斯2020年8月11日發給佛奇等同事的電郵中指出，川普在橢圓形辦公室舉行了一場「非常危險」的會議，阿特拉斯在會中聲稱「口罩被高估且不需要」，他還反對病毒檢測，稱這可能會在政治上傷害川普。

白宮 川普 疫情

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