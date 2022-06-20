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華府犯罪攀升 包瑟市長競選3連霸挑戰大

編譯洪毅／綜合19日電
華盛頓特區市長包瑟。(美聯社)
華盛頓特區市長包瑟。(美聯社)

華盛頓特區市長包瑟(Muriel Bowser)四年前風光連任，不過華府近年來逐漸攀升的犯罪率，讓她在競選第三任市長之際面臨挑戰；這個挑戰不僅止於民意上的不滿，還有來自民主黨內支持「削減警局預算」(Defund the Police)的派系的不滿，試圖在市長爭奪戰中與她一較高下。

華府的兇殺案已連續四年上升，去年達到227件，為2003年以來新高；華盛頓郵報今年2月民調顯示，30%華府居民覺得自己「不安全」，大幅高於2019年的22%，為20年前首次進行該民調以來最高，治安已經超過經濟，成為華府民眾認為最待解決的問題。

為解決此問題，包瑟提出的其中一個方案是增加警力，但此構想卻遭到議會及挑戰者的反對；其增加警力的預算遭到削減，更成為競爭對手批評的切入點。

包瑟處境艱難，她一方面因為高犯罪率而受到執法不力的批評；但另一方面，儘管她是兩年前「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)的高調支持者，但是相關意見領袖卻批評她對警察有「無藥可救的偏袒」。

喬治梅森大學政治學副教授范特洛伊(Michael Fauntroy)表示，這是「淺藍與深藍」之間的拉扯。

民主黨策士李斯特(Ron Lester)則說，舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin)遭罷免，前警官亞當斯(Eric Adams)當選紐約市長，表明「大多數民眾都不支持削減警局預算」。

華府 預算 民調

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