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不到3個月就開除超過10名指揮官 海軍卻沒解釋原因

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍據報不到3個月就開除了近12名擔任領導職務的軍官，甚至1周內就有5人丟官，原因則是對他們的指揮能力「失去信心」，這一連串不尋常的免職令更橫跨陸上、海上與航空單位。圖為美國海軍兩棲攻擊艦「奇爾沙治號」（USS Kearsarge），攝於5月17日。 路透
美國海軍據報不到3個月就開除了近12名擔任領導職務的軍官，甚至1周內就有5人丟官，原因則是對他們的指揮能力「失去信心」，這一連串不尋常的免職令更橫跨陸上、海上與航空單位。圖為美國海軍兩棲攻擊艦「奇爾沙治號」（USS Kearsarge），攝於5月17日。 路透

NBC新聞與軍聞網站《Task & Purpose》報導，美國海軍不到3個月就開除了近12名擔任領導職務的軍官，其中包括1周內就有5人丟官，原因則是對他們的指揮能力「失去信心」（Loss of confidence），且一連串不尋常的免職令更橫跨陸上、海上與航空單位。

根據報導，喬治．華盛頓號（USS George Washington）航空母艦4月發生至少5名水兵輕生的事件，引發外界對心理健康危機的廣泛關注。自那之後，至少9位指揮軍官與2位資深領導士官被解除職務。在6月8日至14日間，就有4位指揮官跟1位資深領導士官遭到免職處分。

美國海軍表示，今年到目前為止，合計13名指揮軍官已經被開除，包括海軍12人與海軍陸戰隊1人。目前尚不清楚導致這些人事變動的原因，遭解除職務的領導軍官均未在華盛頓號航艦服役，官方也稱彼此之間並無關聯。

據報導，除一位中校確定是因涉嫌酒駕被捕而丟掉艦長職務外，美國海軍都沒有進一步詳細說明造成免職的具體狀況，但強調橫跨指揮系統所有層級的「信任與信心」（Trust and Confidence）重要性。發言人阿內森少校（Lt. Cmdr. Devin Arneson）表示，「美國海軍一貫對其全體人員維持高標準，沒有達到這些標準的人員則被追究責任」。他還指出，這種行動「既非懲戒、也非紀律處分」。

此次被解除職務的美國海軍指揮軍官中，包含海軍司法學校（Naval Justice School）正副校長、聖地牙哥潛艦訓練設施（Submarine Training Facility San Diego）與艦隊後勤中心（Fleet Logistics Center）指揮官。軍事專家表示，軍艦的指揮官被免職很平常，但是很少見到他們被踢出處理訓練、艦隊戰備跟供應中心的團隊。

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