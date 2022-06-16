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樂意作證國會暴亂案 大法官湯瑪斯妻：迫不及待

記者顏伶如／綜合報導
對於大法官湯瑪斯之妻維吉尼亞．湯瑪斯(圖)可能聯手川普律師，圖謀推翻2020總統大選結果，國會暴動調查委員會主席湯普森表示將約談她。(美聯社)
對於大法官湯瑪斯之妻維吉尼亞．湯瑪斯(圖)可能聯手川普律師，圖謀推翻2020總統大選結果，國會暴動調查委員會主席湯普森表示將約談她。(美聯社)

眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會主席、民主黨籍密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)16日表示，委員會已要求最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)接受約談。

維吉妮亞‧湯瑪斯是保守派倡議運動人士，2021年1月6日國會暴動發生前以及事發當天，都與前總統川普核心圈保持聯繫；國會暴動當天，數百名挺川群眾衝進國會大廈，當時國會原本正在舉行確認拜登勝選選舉人票結果，程序因此中斷。

調查委員會歷時三小時的聽證會結束後，湯普森對媒體表示：「我們已經發函給湯瑪斯太太，要求她過來跟調查委員會談一談。」但他未說明約談時間訂於何時。

湯普森說，調查委員會6月間陸續舉行的系列聽證會裡，維吉妮亞‧湯瑪斯的名字可能會被提及。

16日稍早，湯普森與調查委員會共和黨籍副主席、懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney雙雙表示，如今已經到了維吉妮亞‧湯瑪斯應該主動出面並向調查委員會九名成員提供證詞的時候，因為調查人員掌握她與川普律師伊士曼( John Eastman)的溝通紀錄。

維吉妮亞‧湯瑪斯16日對保守派新聞網站「每日電訊」(Daily Caller)表示：「已經等不及希望澄清某些誤會。」她在談話中透露願意配合要求前往調查委員會作證的態度。

調查委員會舉辦的第三場聽證會上，伊士曼成為關鍵人物；委員會成員列舉證據，說明伊士曼如何向當時的副總統潘斯施壓，要求潘斯否決或拖延國會為拜登當選確認選舉人票結果。

伊士曼16日則在部落格張貼一封維吉妮亞‧湯瑪斯在2020年12月4日發送的電郵，她在信中詢問伊士曼有關尋找一群「來自草根的州代表」進展如何。伊士曼在部落格發文也寫道，從來不曾與湯瑪斯夫妻討論任何法院待審中或法院可能受理的案件。

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