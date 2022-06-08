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對抗通膨壓力 葉倫：未來數周 擬重新配置對中國關稅　

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
財政部長葉倫繼7日在參院作證後，8日在眾院時再次表示考慮減除中國進口關稅。(路透)
財政部長葉倫繼7日在參院作證後，8日在眾院時再次表示考慮減除中國進口關稅。(路透)

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天指出，為緩解飆升的通貨膨脹，美國正在考慮撤銷部分川普時代對中國加徵的懲罰性關稅

除非延長期限，否則美國對中國進口貨加徵數以千億美元計的關稅措施將自7月屆滿，而總統拜登已面臨愈來愈多呼聲要求撤銷所謂的「301條款」（Section 301）關稅措施，以對抗40多年來最嚴重的通膨壓力。

法新社報導，葉倫告訴國會議員，政府將在「數周內」就關稅計畫提供更多資訊。

拜登承襲前總統川普為對抗中國貿易行為於2018年開始實施的關稅措施，但遲遲未做出修正。

葉倫表示，儘管北京「有不公平貿易行為」，但這些關稅措施「實在不符我們的戰略利益」。

葉倫在聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）作證時指出，「最終還是美國人付出（較高代價），而非中國人，對美國消費者和企業造成了傷害」。

葉倫表示，拜登政府正在思索如何以「更具戰略意義的方式重新配置」這些懲罰性關稅。

「未來數周，預期我能告訴你們確切時間表，但至於排除程序和關稅，這部分我們仍在積極考量。」

受到COVID-19疫情導致供應鏈中斷，以及俄羅斯入侵烏克蘭等影響，美國食物和汽油價格飆漲，迫使聯邦準備理事會（Fed）頻頻升息，試圖藉以對抗通膨。

支持者主張，結束對中國加徵關稅、讓進口貨價格下跌，將有助減輕物價壓力。

為報復中國竊取美國智慧財產及強迫美企轉移技術，時任美國總統川普數度對中國加徵關稅，涵蓋年度進口貨價值約3500億美元。

首輪對中國加徵關稅措施將於7月6日屆滿，除非有要求延續下去。

拜登5月曾說，他正「研議」終止對中國加徵關稅，不過此舉恐為支持勞工的白宮帶來政治風險，白宮不想被貼上對中國軟弱的標籤。

美國貿易代表署（USTR）官員指出，他們已就是否延續對中加徵關稅，向企業和社會大眾徵詢意見。

關稅 葉倫 拜登

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