庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

由於川普持續擁抱選舉陰謀論,讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割,漸漸離開川普身邊。(Getty Images)

即將出版的爆料新書指出,川普 長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)與夫婿庫許納 (Jared Kushner)並不相信前總統川普聲稱選舉勝利遭竊的說詞,兩人在川普即將卸任的倒數期間便悄悄淡出白宮 。

紐約時報記者貝克(Peter Baker)與紐約客雜誌(New Yorker)記者葛拉瑟(Susan Glasser)合寫新書「分裂者:2017年至2021年白宮裡的川普」( The Divider: Trump in the White House, 2017-2021)指出,2020年底的最後幾天,庫許納對佛羅里達州房地產、中東和平都產生高度興趣,但這段期間庫許納對於川普堅持贏得大選的各種說法抱持懷疑。

庫許納與伊凡卡都有白宮資深顧問頭銜,兩人在川普執政的白宮擁有龐大影響力,也被認為有助於安撫川普情緒。

不過,川普任期即將結束的關鍵期間,就在川普嘗試推翻大選結果之際,庫許納卻幾乎從白宮消失;2021年1月6日挺川暴徒衝進國會大廈當天,庫許納正在海外出差。

「分裂者」新書指出,2020年11月5日,就在川普針對選舉發言後的不到24小時,庫許納便對伊凡卡說:「我們搬去佛州吧。」幾周之後,庫許納夫妻便在邁阿密購買了3200萬元的豪宅。

書中引述知情人士透露,每當有壞消息要稟報給川普時,庫許納常用「至少兩件好消息搭配一件壞消息」的模式,在會議中或電話裡傳達給川普,但對於川普不接受敗選事實,庫許納卻選擇從華府全面撤離,不再將壞消息以糖衣包裝後告知川普。

書中寫道,庫許納認為川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)介入推翻選舉結果非常可疑,可是庫許納並沒有為了爭取川普注意而跟朱利安尼開戰,而是決定抽身,把重心放在追求個人財富。

新書引述庫許納夫妻的親近友人指出,不管是庫許納或伊凡卡,從頭到尾就不相信川普的選舉遭竊論。

庫許納在2020年大選過後的兩周裡,完成了4萬字的回憶錄草稿,他在2020年大選過後還參加暢銷作家派特森(James Patterson)傳授寫作技巧「大師課程」(Masterclass)。派特森曾與前總統柯林頓合寫小說。

眾院監督暨改革委員會以針對庫許納離開白宮之後的事業交易展開調查。庫許納開設的Affinity Partners公司獲得沙烏地阿拉伯20億元投資