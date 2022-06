馬修麥康納的怒與淚：白宮控訴槍枝暴力與管制問題

馬修麥康納拿著在槍擊案中身亡的10歲女童艾莉西亞的照片,情緒激動。(美聯社)

「負責任的擁槍者,已經受夠了第二修正案被一些精神錯亂的人濫用和劫持! 」美國好萊塢影帝馬修麥康納(Matthew McConaughey)6月7日偕同妻子赴白宮 發表演說,針對先前發生在德州 烏瓦德(Uvalde)羅布小學大規模槍擊 案,除了表達對受害者家屬的慰問之意,現場更以慷慨激昂的演說,陳述自己對於槍枝管制與責任的看法。同樣出身德州烏瓦德的麥康納,在演說中一一拿出遇害兒童的相片,分享這些孩子未能完成的夢想,激動處數度哽咽。麥康納也憤怒地強調,應該提高購買AR-15步槍的年齡、強化槍枝購買的規定。

影帝馬修麥康納的演說,旋即引發美國媒體和輿論的迴響,不過微妙的是,過去自詡為「激進中立派」(aggressively centrist)的麥康納,既不滿好萊塢「左膠」自由派的氾濫,也不認為右翼保守派會是未來出路;曾經考慮競選德州州長、民調一度超越現任州長的麥康納,對於槍枝管制的看法,究竟說了什麼?對於美國的槍枝議題,又可能造成什麼影響嗎?

美國好萊塢影帝馬修麥康納和妻子卡蜜拉(Camila Alves),在6月7日受總統拜登的邀請,前往白宮發表演說。槍擊案事發的烏瓦德是馬修麥康納的故鄉,兒時麥康納曾經就讀當地的聖菲利普聖公會學校(St. Philip’s Episcopal School),距離和現在的羅布小學不遠,開車車程只有約3分鐘的距離。而且麥康納的母親也是學校教師,這樣的成長背景,或許也是麥康納對事件更加敏感且在意的緣由之一。

馬修麥康納與妻子受拜登之邀,赴白宮演說。(路透)

在前往白宮之前,麥康納和卡蜜拉就在5月底先低調前往烏瓦德探視,過去一週兩人幾乎都在烏瓦德陪伴槍擊案死者的家屬,他也將死者的物品帶到白宮,向眾人訴說那些逝去孩童、教師的生命故事,並呼籲美國必須做出改變,是時候對槍枝管制採取更多行動——將允許購買AR-15步槍的合法年齡提高到21歲,並加上背景調查及等待期,他強調:

「負責任的擁槍者受夠了第二修正案被一些精神錯亂的人濫用和劫持。 」

在馬修麥康納的演說中,他表露自己對烏瓦德深厚的情感,他在烏瓦德出生成長,在聖菲利普聖公會學校就讀幼稚園時,他母親就是他的老師,他和母親在烏瓦德留下許多回憶;和許多德州人一樣,麥康納自己生活在德州時也擁有槍枝,他自述在烏瓦德學習使用BB槍、散彈槍的經歷:

「在烏瓦德,我被教導要尊重我們稱之為『槍』的工具的力量,烏瓦德是我學習為擁槍、負起責任的地方。」

回憶槍擊案發生當日,麥康納結束工作後,收到無數家鄉發生重大槍擊案的訊息,當晚他緊緊擁抱自己的孩子,然後就在第二天,和卡蜜拉一起帶著孩子趕去烏瓦德。他們在烏瓦德看到了前來處理後續事務的官員、看到急救人員、心理輔導人員、殯儀館人員,還有哀痛的家屬,他說:

「你可以感受到痛苦、否認、幻滅、憤怒、責備、悲傷、失去生命、夢想停止,種種情緒。」

槍擊案奪走19名學童和2名教師的生命,馬修麥康納帶著死者的遺物來到白宮。他展示了一幅畫,是被槍殺的10歲女童艾莉西亞(Alithia Ramirez)筆下的自畫像,艾莉西亞原本夢想著去巴黎的藝術學校學畫畫,有朝一日可以和全世界分享她的作品——現在,她的父母託馬修麥康納代為分享艾莉西亞的畫,並說:「如果可以分享它,也許能讓艾莉西亞在天堂微笑。」

馬修麥康納演說時,向眾人展示中槍身亡的女童艾莉西亞的自畫像。(美聯社)

艾莉西亞的父親瑞恩(Ryan)在槍擊案發生前一周,才剛剛得到一份電線維修員的穩定工作,那時他開心地對女兒說:「爸爸要寵壞你了!」並每天都說要帶她去海洋世界(SeaWorld)玩,但現在這些諾言再也沒辦法兌現。

馬修麥康納還帶來了一雙綠色的帆布鞋,右腳上還畫了一顆愛心,那是鞋子的主人——9歲小女孩麥蒂(Maite Rodriguez)畫的,麥蒂夢想成為海洋生物學家,她甚至曾經寫信給自己未來想就讀的科珀斯克里斯蒂農工大學(Corpus Christi University of A&M),如今她再也沒有機會入學。

麥蒂很關心環境,因此當烏瓦德當地官員問她母親,是否要在麥蒂的紀念儀式上放汽球,那位母親拒絕了,她說:「哦,不,麥蒂不想製造垃圾。」

馬修麥康納夫婦將身亡的9歲女童麥蒂的綠色帆布鞋帶到白宮。 圖/美聯社

馬修麥康納的妻子。(美聯社)

馬修麥康納在演說中分享的故事裡,還有喜歡跳舞、樂於擁抱身邊人的10歲女孩艾麗(Ellie Garcia),以及孩子們的老師依瑪(Irma Garcia),依瑪的丈夫喬(Joe)在槍擊案發生的第二天心臟病發,心痛死去——原本,這對夫妻說好要在夏天一起粉刷他們的房子。

在烏瓦德,痛失親人的家屬們告訴馬修麥康納夫婦,他們希望死去孩子的夢想能夠延續,希望孩子們的逝去能夠帶來改變。馬修麥康納表示,自己聽到來自這些父親、母親、姐妹、兄弟,還有德州獵人、邊境巡邏隊、以及其他負責任的擁槍者,他們不會放棄憲法第二修正案允許美國公民擁有武器的權利,但他們都在異口同聲的說著,「我們希望校園是安全的,我們想要槍枝管制法律,不要讓那些壞人輕易拿到該死的槍。」(We want secure and safe schools, and we want gun laws that won’t make it so easy for the bad guys to get these damn guns.)

麥康納呼籲:

「我們必須投資心理衛生保健、我們必須讓學校更安全、我們必須限制嗜血的媒體、我們必須恢復傳統家庭價值觀、我們必須恢復美國價值觀,擁槍權必須伴隨責任。」

麥康納演說結尾強調,制定拯救無辜生命且不侵犯第二修正案權利的法律,是不分黨派、美國人為保護國家的未來和下一代,所應該履行的義務。麥康納在6月6日刊登在德州媒體的投書中,也強調槍枝管制立法的重要,認為讓槍枝遠離危險的人是當局的責任,同時也是保護第二修正案不被濫用的最佳方式。

美國總統拜登與夫人吉兒前往羅伯小學哀悼死者。(Getty Images)

馬修麥康納「激進中立派」政治立場

馬修麥康納的政治立場到底為何?2020年麥康納才出版回憶錄《綠燈》(Greenlights),當時他曾自比為「激進中立主義者」(aggressively centrist),並認為這才是現今處理美國越來越高漲的對立的有效方式。

在2020年10月,正逢美國大選的新書打書期,麥康納就曾接受英國喜劇演員布蘭德(Russell Brand)的podcast採訪,當時他批評好萊塢現況幾乎被「極左」(far left)勢力所佔據:「有很多的『左翼自由派』( illiberal left)總是覺得自己紆尊降貴、高人一等、對於跟自己政治意見不同的人傲慢自大。」他並在節目中補充,好萊塢對川普在 2016 年勝選的反應就是這種態度的一個具體例子。

但麥康納也提到,右派對於2020年川普敗選的結果也是同樣的態度,拒絕承認拜登的勝選。

麥康納也因為自己積極在政治表態而意外獲得不管是保守派或自由派的支持,甚至民調一度領先現任德州州長阿博特(Greg Abbott)。事實上,一直到去年底都還有報導指出麥康納確實曾經考慮參選德州州長,不過最後在11月中旬正式放棄參選。

在紀念儀式上悲傷哭泣的死者家屬。(Getty Images)

當年在他放棄參選的發言中,他也提到:「作為一個成長在德州烏瓦爾德小鎮上的單純小孩,我從來沒有想過有一天會被認為可以參選政治領導人的職位。這是一條令人謙卑與鼓舞人心的道路,不過這也是一條我現階段暫不考慮前行的路。」

不過本次麥康納再次發表演說,並支持擴大槍枝管制政策,也被外界認為再次朝政治參與邁出一步。在演說中,他呼籲所有美國人採取行動、「重新從我們的需要當中,來審視到底現階段我們最想要的是什麼。」

他說:「我們必須重新安排我們的價值觀排序,並找到一個共同點,來避免這些毀滅性的美國現實(指槍枝暴力)成為我們的孩童必須要面對的悲劇議題。」

「這是一種我們可以控制的流行病,不論我們站在哪一邊,我們都知道自己明明還可以做得更好。我們也必須做得更好。必須要立即採取行動,讓所有的雙親都不需要再經驗到烏瓦德的雙親們所遭受的痛苦。」