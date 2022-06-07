奧斯卡影帝馬修麥康納訪白宮 籲兩黨「負責任」控槍

馬修麥康納的家鄉正是上月發生羅布小學的德州烏瓦德鎮，他在白宮簡報室敦促控槍立法不能再遲疑，手持不幸遇害的10歲Ramirez的遺照，說到傷心處，一度激動落淚。(美聯社)

奧斯卡影帝馬修麥康納(Matthew McConaughey)的家鄉，就是日前爆發小學校園槍擊 案的德州烏瓦德鎮(Uvalde)。這位52歲男星7日前往白宮 拜會拜登 總統，後來現身白宮新聞簡報室對媒體發表談話，呼籲兩黨拿出負責任態度，對槍枝管控推出新措施。

馬修麥康納對媒體說，童年時期對於使用槍枝，學到準則是對於槍械的功能與殺傷力必須存有敬畏之心。他表示，非常難過家鄉竟然發生19名學童遇害的慘案，槍手使用殺傷力強大的步槍，許多遇害兒童被擊中之後，變得不成人形。

近來全美槍擊濫射血案接二連三，要求國會控槍呼聲再起。白宮7日請來支持民主黨的奧斯卡影帝馬修麥康納，催生國會迅速採取控槍立法。馬修麥康納的家鄉正是上月發生羅布小學的德州烏瓦德鎮，他在白宮簡報室敦促控槍立法不能再遲疑，說到傷心處，一度激動落淚。(美聯社)

他說，同意拜登提出擴大購槍背景調查的主張，訂定針對可疑人物提出警示的「紅旗」(red flag)法案，對於烏瓦德槍擊案兇手使用的AR-15攻擊步槍，購買時則應另外增加限制。他表示，這些論點是身為一名「負責任的持槍者」的心聲。

馬修麥康納描述與遇害學童家長的見面經驗時說：「槍手不但開槍把孩子打死，還把人都打到凹陷了。」他說，遇害學童的屍體嚴重殘缺，只有透過DNA檢測或留下來的球鞋才能辨識身分。

他說：「沒錯，烏瓦德鎮將有很長一段時間需要心理諮商師。」

另一方面，德州小學槍擊案發生後，由兩黨聯邦參議員組成的跨黨派小組，目前正針對推動立法對抗槍枝暴力展開磋商。消息人士指出，參與協商的參議員表示，對於接下來的發展感到樂觀，有機會推動兩黨都能接受的法案，並在兩黨各占50席的參院表決通過，只不過某些項目恐怕無法納入法案，例如拜登曾經呼籲的禁止攻擊型武器。