美參議員：組建太平洋版北約 抵制中國擴展勢力

美國參議員賽斯主張組建太平洋版北約。圖為2021年美國海軍和澳洲、加拿大、印度和日本的部隊舉行海龍演習。（取材自美國海軍官網）

共和黨籍內布拉斯加州 參議員賽斯（Ben Sasse）提議，美國應組建太平洋版北約 ，抵制中國大陸擴展勢力的努力。

日經報導，賽斯上周同時抨擊前美國總統川普和現任總統拜登的政府都是「軟弱的孤立主義者」。他主張，美國應在全球舞台上發揮決定性作用，確保到2030年仍是超級強權。

他在雷根總統圖書館發表演講：「讓我們為太平洋組建一個北約。我們需要盟友重新對中共發動攻勢，而那些盟友需要美國領導。」

賽斯盛讚北約自冷戰期間至今取得的成就，並表示，「隨著習主席希望擴大他的勢力範圍，我們需要以太平洋為中心的新軍事聯盟」，「不再有戰略模糊」。他還指出，軍事夥伴關係應與經濟夥伴關係配對，「太平洋北約也該是一個自貿區。貿易是雙贏，因為當美國加入競爭，我們就贏了」。

他同時提議，美國國防預算從2023年度的7,730億美元增加到1兆美元，美國應明確對台灣的安全保證。

華府智庫新美國安全中心（CNAS）上月舉辦了一場模擬中國在2027年武力犯台的戰爭遊戲，激烈討論美國的盟友如日本 和和澳洲是否加入戰局，負責轉播的NBC節目主持人Chuck Todd也總結表示，「我們需要一個亞洲的北約，事情很明顯」。

但一些分析家指出，在亞洲建立這樣的聯盟有難度，轉而呼籲更多有限制的夥伴關係。前日本陸上自衛隊東部方面隊指揮官Koichi Isobe表示，亞洲國家開發程度處於不同階段，與組成北約的歐洲國家不同，「更現實的選擇是日本加強與現有框架的聯繫」，例如五眼國家，重點在「加強威攝」。

前美國國防部副助理部長Elbridge Colby說，花費政治資本組建亞洲的北約，會分散美國及其盟國的注意力，不能好好準備應付中國大陸挑戰的挑戰。他不認為該追求「正式的多邊聯盟。需要的不是象徵主義，而是關鍵參與者有能力且準備好戰鬥」。