期中選舉前哨戰 7州初選7日同步登場

7日登場的七州初選，將是期中選舉前哨戰。圖為眾院議事廳。(美聯社)

包括加州 、愛阿華州、密西西比州、南達科他州在內等七州，初選於7日登場。在這場被視為期中選舉前哨戰的投票中，兩黨爭奪國會多數席次的較勁、前總統川普 在共和黨 內的影響勢力，都是媒體注意焦點。曾在川普政府出任內政部長的辛基(Ryan Zinke)，在蒙大拿州初選將爭取於新增選區代表共和黨參選聯邦眾議員資格。

加州向來是民主黨占優勢的鐵票倉，以登記選民人數來看，民主黨籍選民對共和黨籍選民約為2比1。民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)及聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)，幾乎沒有足以產生威脅的競爭對手。共和黨籍加州聯邦眾議員瓦拉道(David Valadao)曾在川普遭國會彈劾時投下贊成票，如今面臨黨內壓力，初選對手為麥瑟斯(Chris Mathys)。

過去10年來，共和黨在愛阿華州逐漸擴大選民基礎。88歲的共和黨籍愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)獲得川普背書，繼續爭取連任。

共和黨籍密西西比州聯邦眾議員帕拉索(Steven Palazzo)被2021年國會操守辦公室調查報告踢爆涉嫌非法挪用選舉獻金，如今在黨内初選面臨六名挑戰者。

蒙大拿州由於人口增加，1993年以來將首次在眾院有兩個席次。辛基將在新增選區的共和黨初選角逐聯邦眾議員。不過，辛基在川普任內曾因操守問題受到調查，包括涉及家鄉商業土地買賣的利益衝突，初選期間一一被對手做為攻擊焦點。

傳出有意角逐2024共和黨總統初選的南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)，初選雖面臨州參議員豪加德(Steve Haugaard)挑戰，但看好可望連任州長。

共和黨籍南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)因為不接受選舉陰謀論而遭川普批評，但角逐連任過程中，卻未在共和黨內遇到舉足輕重的對手，其中一名挑戰者莫歐瑞(Mark Mowry)曾參加2021年1月6日華府示威活動。