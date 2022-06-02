拜登推翻川普制裁政策 撤銷對古巴飛航禁令

美國總統拜登。（路透）

美國總統拜登政府今天撤銷前總統川普 對古巴 設下的一系列限制措施，包括終止川普政府對哈瓦那（Havana）以外機場 下達的禁令。

綜合路透和法新社報導，美國運輸部（USDOT）在國務卿布林肯（Antony Blinken）要求下發布這道命令。布林肯說，這項行動「是為了支持古巴人民，也符合美國外交政策利益」。

拜登政府早在5月16日即宣布將解除一系列針對古巴的制裁措施；當時美國官員形容這是「務實的決定」，有助於緩解人道情況，並為古巴人「擴大經濟機會」。

川普政府於2019、2020年發布了一系列航空限制，意在對古巴政府加強經濟施壓。

這些限制包括禁止美國各大航空公司飛往哈瓦那以外的8個古巴國際機場，包括卡馬圭（Camaguey）、可可島（Cayo Coco）、拉戈島（Cayo Largo）、西恩菲哥斯（Cienfuegos）、曼扎尼約（Manzanillo）、馬坦薩斯（Matanzas）和聖地牙哥（Santiago de Cuba）。

在川普任內，運輸部對飛往古巴的包機定出每年3600班的上限；隨後也暫停私人包機飛古巴。運輸部並禁止各包機飛哈瓦那以外的機場。

時任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）說，古巴「利用觀光業和旅行資金，資助其在委內瑞拉的暴行及干預。不應讓獨裁者從美國旅遊中獲益」。

在美國各航空公司班機客滿，一些還面臨人力短缺情況下，目前尚不清楚會增加多少新航班飛古巴。