國會暴亂 前川普顧問納瓦羅被傳喚作證 提訴盼擋下傳票

前白宮顧問納瓦羅透露已被傳喚於2日出庭，向聯邦大陪審團作證，提供檢察官所有他涉及去年國會山莊暴亂的紀錄，包括與川普的所有通訊。(美聯社)

2020年川普 輸掉總統大選後，前白宮顧問納瓦羅(Peter Navarro)一直試圖保住川普的總統職位；30日他透露已被傳喚於2日出庭，要求向聯邦大陪審團作證，提供檢察官所有他涉及去年國會山莊暴亂的紀錄，包括與川普的所有通訊。

納瓦羅在他起草的一份訴訟文件中披露被傳喚一事，他正準備對調查國會暴亂的聯邦眾院 特別委員會，以及眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、哥倫比亞特區檢察官格雷夫斯(Matthew M. Graves)提出訴訟；納瓦羅希望說服聯邦法官擋下傳票 ，他聲稱此傳票是「毒樹果實」(fruit of the poisonous tree，意即透過非法手段的取得的證據)。

他表示大陪審團的傳票以2月眾院特別委員會發給他的另一傳票為基礎，眾院發出的傳票要求他交出「綠灣橫掃行動」(Green Bay Sweep)的相關檔案與訊息，以及2021年1月2日納瓦羅與川普和其律師團隊的一則通話，據信他們試圖說服數百位議員加入意圖推翻大選結果的「綠灣橫掃行動」。

納瓦羅拒絕配合特別委員會，他被裁定藐視國會，眾院將其藐視國會案件交給司法部，日後有可能執行刑事訴訟程序，納瓦羅在草擬訴訟文件中稱特別委員會的傳票「不合法且無強制力」。

他認為大陪審團的傳票與藐視國會案件有直接關聯，當被問到2日是否打算出庭作證時，他回答：「待決定。」

納瓦羅的訴訟草稿文件稱，只有川普能夠授權他作證，他要求法官指示檢察官格雷夫斯與川普協商他的出庭事宜。納瓦羅援引川普動用行政特權阻止提供國會暴亂相關文件的計畫。

川普以行政特權為由阻止白宮文件流出的要求1月被聯邦上訴法院駁回，最高法院否決川普希望暫緩決定的要求。

納瓦羅則堅稱發生國會暴亂並不屬於他支持計畫的一部分。