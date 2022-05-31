首登哈潑封面第一夫人 吉兒：我跟拜登用簡訊吵架

第一夫人吉兒接受時尚雜誌訪問表示，雖然兩人結褵多年，但還是會爭吵，現在代以傳簡訊發洩怒意，不為外人知。(美聯社)

「哈潑時尚 」(Harper's Bazaar)7月號刊出對第一夫人吉兒·拜登 (Jill Biden)的專訪。吉兒公開談及自己與拜登總統在戒備森嚴的白宮 如何設法保持一點隱私，好讓兩人至今長達45年的婚姻可以長長久久；吉兒透露，為避免在特勤人員面前直接爭執，兩人都是簡訊「用文字來吵架」，他們稱之為fexting。

「哈潑時尚」已有155年歷史，現年70歲的吉兒是首位登上該雜誌封面人物的第一夫人；吉兒在訪問中承認，自己雖然一直是丈夫最大的支持者，但她仍會毫不猶豫地發洩對他的不滿。

文字戰 曾經吵很凶

吉兒說，在歐巴馬總統任期間擔任副總統和第二夫人時，這對夫婦即意識到他們需要找到方法來吵架，而不是在特勤局「發洩」憤怒；於是，他們使用“fexting”這個術語來描述彼此的「文字戰」；她還透露，雖然只是使用文字吵架，卻還是有可能「吵得很凶」。

第一夫人吉兒接受時尚雜誌訪問表示，雖然兩人結褵多年，但還是會爭吵，現在代以傳簡訊發洩怒意，不為外人知。(美聯社)

罵他什麼？笑拒透露

吉兒承認，兩人最近一次文字爭吵，她曾向拜登發出相當「潑辣」的信息，拜登甚至因此開玩笑說，這樣的辱駡將「永留青史」，因為總統的通訊對話都會保留下來成為歷史紀錄。「喬對我說，『你明白到這會載入史冊，會有記錄的』；」但吉兒向採訪者笑道：「我不會告訴你當時我罵他什麼。」

根據俚語字典(Urban Dictionary)，fexting一詞還有其他幾個不同含義，包括：「假裝在手機上打字，讓自己和一群不熟的人共處時，看來好像忙著與別人交談」、「做愛時發送簡訊」，或「向自己並不喜歡的人發送正面或善意信息」。

談前任婚姻：很受傷

吉兒與拜登1977年6月結婚，很多人都知道拜登第五度求婚才成功；吉兒在專訪中，公開談到自己與第一任丈夫史蒂文森(Bill Stevenson)離婚對她的影響；吉兒與史蒂文森在1970年結婚、1975年離婚。

吉兒說，那次分手對她來說既突然也很受傷，她不但頓時孤單一人、沒地方可住，也被迫重新思考曾深信不疑的「婚姻制度」。