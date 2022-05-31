首登哈潑封面第一夫人 吉兒：我跟拜登用簡訊吵架
「哈潑時尚」(Harper's Bazaar)7月號刊出對第一夫人吉兒·拜登(Jill Biden)的專訪。吉兒公開談及自己與拜登總統在戒備森嚴的白宮如何設法保持一點隱私，好讓兩人至今長達45年的婚姻可以長長久久；吉兒透露，為避免在特勤人員面前直接爭執，兩人都是簡訊「用文字來吵架」，他們稱之為fexting。
「哈潑時尚」已有155年歷史，現年70歲的吉兒是首位登上該雜誌封面人物的第一夫人；吉兒在訪問中承認，自己雖然一直是丈夫最大的支持者，但她仍會毫不猶豫地發洩對他的不滿。
文字戰 曾經吵很凶
吉兒說，在歐巴馬總統任期間擔任副總統和第二夫人時，這對夫婦即意識到他們需要找到方法來吵架，而不是在特勤局「發洩」憤怒；於是，他們使用“fexting”這個術語來描述彼此的「文字戰」；她還透露，雖然只是使用文字吵架，卻還是有可能「吵得很凶」。
罵他什麼？笑拒透露
吉兒承認，兩人最近一次文字爭吵，她曾向拜登發出相當「潑辣」的信息，拜登甚至因此開玩笑說，這樣的辱駡將「永留青史」，因為總統的通訊對話都會保留下來成為歷史紀錄。「喬對我說，『你明白到這會載入史冊，會有記錄的』；」但吉兒向採訪者笑道：「我不會告訴你當時我罵他什麼。」
根據俚語字典(Urban Dictionary)，fexting一詞還有其他幾個不同含義，包括：「假裝在手機上打字，讓自己和一群不熟的人共處時，看來好像忙著與別人交談」、「做愛時發送簡訊」，或「向自己並不喜歡的人發送正面或善意信息」。
談前任婚姻：很受傷
吉兒與拜登1977年6月結婚，很多人都知道拜登第五度求婚才成功；吉兒在專訪中，公開談到自己與第一任丈夫史蒂文森(Bill Stevenson)離婚對她的影響；吉兒與史蒂文森在1970年結婚、1975年離婚。
吉兒說，那次分手對她來說既突然也很受傷，她不但頓時孤單一人、沒地方可住，也被迫重新思考曾深信不疑的「婚姻制度」。
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