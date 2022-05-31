81名非裔參選人投入共和黨初選 創紀錄

今年共和黨初選非裔參選人創新高。圖為前美足明星沃克上周在喬治亞州聯邦參議員共和黨初選勝出後，發表演說。(美聯社)

共和黨 眾院全國委員會(NRCC)表示，今年共有81名非裔 參選人角逐共和黨初選，刷新共和黨非裔參選人數新高紀錄。

喬治亞州前美足明星沃克(Herschel Walker)上周在共和黨初選贏得聯邦參議員的參選資格；沃克獲得前總統川普、聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)及參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等人力挺，麥康諾曾形容沃克「是條好漢」。

非裔退伍軍人杭特(Wesley Hunt)3月角逐德州 共和黨眾議員初選，搶得先機；但並非所有共和黨非裔參選人都像沃克般光芒四射或像杭特一樣高票當選，退伍陸軍凱西·巴內特(Kathy Barnette)5月初就輸掉賓州的共和黨參議員初選。

有線電視新聞網(CNN)指出，愈來愈多非裔角逐共和黨初選，從忠堅保守派到想進政壇的投機者都有，這也為長久以來對非裔不懷好意的共和黨洗心革面。

鑑觀歷史，早在美國呈現兩大政黨局面的20世紀之前，廢奴主義者1854年創建共和黨並擁護非裔權力；時至1900年代中期，共和黨只是表面上的「林肯黨」(party of Lincoln)。

政治學者基伊(V.O. Key Jr.)在1949年的黨派結盟研究中痛批共和黨，尤其是南方的共和黨，指其「與黨名不配」，且「在難以理解的邪教(esoteric cult)和掠奪陰謀(conspiracy for plunder)之間搖擺不定」。

非裔民權領袖喬治‧李(George W. Lee)1962年敲響他所屬共和黨的種族變革議題警鐘，寫道該黨面臨「被(3K黨前身)Ku Kluxers，以及約翰伯奇(John Bircher)等極右派反動分子占領的命運」。

CNN指出，現在看來，喬治‧李並非杞人憂天，甚至反映出當前部分共和黨成員的行徑。

共和黨重量級成員鼓吹奉行「大排擠理論」(great replacement theory)，這種種族歧視且錯誤的理論旨在排擠白人，而今非裔仍堅稱在該黨擁有一席之地；以杭特為例，他在3月初選時勝出，且預料將贏得德州眾院第38選區；該選區白人選民占多數，且是基於2022年人口普查結果重劃以保障共和黨在德州權勢的新興選區。