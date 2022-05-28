相差僅922票 共和黨賓州聯邦參議員初選 重新計票

兩名共和黨賓州國會參議員初選參選人票數僅差922票，約0.07得票率，因此27日開始重新計票。圖為選務人員在一排票箱前計票。(美聯社)

共和黨賓州 國會參議員初選，由於兩位參選人票數過於接近，依州法規定自動進入重新計算，少數地區27日已開始展開重新計票。開票結果顯示，獲得前總統川普背書的電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)，以及有前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)力挺的對沖基金經理麥考米克(David McCormick)，票數只差大約922票。

共有七郡選務單位表示將立即展開重新計票，其中蒙徒爾郡(Montour County)27日已開始重新計算票數。賓州67郡絕大多數選務機關則說，下周才會重新計票。這波重新計票最遲必須在6月1日展開，並在6月7日之前完成統計，接下來有一天緩衝時間向賓州政府通報計票結果。

人口較少的幾郡，重新計票可能耗時一天。人口較多的郡則恐怕要數天才能完成。

這場初選引發的司法訴訟，最後可能一路打到最高法院，賓州高等法院有權決定哪些選票可以視為有效票。

由於海外選民及現役軍人的暫定投票 (provisional ballots)、缺席投票(absentee ballots)及自行寫出理想名單的海選(write-i)投票統計迄今仍未完成，共和黨這場初選始終未能明朗。

根據賓州政府選務機關初步統計，截至27日下午為止，在已經開出的130萬張選票中，奧茲僅以922票領先麥考米克，換算大約0.07得票率。美聯社報導，必須等到6月8日重新計票結果出爐，才能確定初選是由何人勝出。