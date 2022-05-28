涉偽造支持者簽名 共和黨密西根州長初選被除名 2人提訴

競選密西根州長的共和黨參選人強森27日興訟，以求恢復參選資格。(美聯社)

密西根州角逐8月州長共和黨 黨內初選提名的五名參選人因假造支持者簽名，被裁定不符合參選資格，其中兩名主要參選表示將要求法院干預，其中商人強森(Perry Johnson)已在27日興訟。

8月初選的勝者將參加期中選舉，以挑戰民主黨 的州長葛瑞琴·惠特默(Gretchen Whitmer)，但前底特律警長克雷格(James Craig)和強森及其他三位名不見經傳的參選人卻不具參選資格，兩黨組成的州選舉委員會在發現他們的簽名信有數千個造假後，建議取消其資格。委員會的表決結果是兩黨各半的2：2，意味著參選人喪失參選資格。

克雷格批評選舉委員會的表決，認為對簽名應逐個核查，而不是以詐欺 為由全盤拒絕，表示他的競選團隊將立刻上訴。

強森為競選已花掉數百萬元個人資產，他的律師表示，州選舉委員會的決定有瑕疵；他認為法院審議後，強森的名字將會被列上選票。

共和黨的另外三個參選人不符合資格，包括唐娜·布蘭登堡(Donna Brandenburg)、 布朗(Michael Brown)和馬基(Michael Markey)，是選舉委員會認為他們沒有提交足夠的有效簽名；布朗已宣布退選。

民主黨人對共和黨參選人的簽名信發起挑戰，指存在大量偽造簽名等問題。另一位共和黨參選人迪克森(Tudor Dixon)也認為，克雷格徵集的簽名係偽造。

密州規定，州長參選人必須提交1萬5000個登記選民的有效簽名。選舉委員會指出，多個簽名信存在詐欺嫌疑，克雷格簽名信中的許多筆跡相同。

選舉人員表示，簽名信中通常會出現零散的相同筆跡簽名，但此次涉及到多個參選人的大量造假簽名。

留在選票上的共和黨參選人是迪克森，他得到川普政府教育部長蓓西·狄弗斯(Betsy DeVos)等人的背書。