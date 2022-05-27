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海軍官校畢業致詞 拜登批侵略 點名普亭、習近平

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統告訴海軍官校畢業生，全球正經歷專制和民主的鬥爭。(Getty Images)
拜登總統告訴海軍官校畢業生，全球正經歷專制和民主的鬥爭。(Getty Images)

拜登總統27日在海軍學院畢業典禮上向畢業生致詞指出，「未來十年將是本世紀決定性的十年」。拜登在演說中猛烈抨擊俄羅斯總統普亭並點名中國國家主席習近平，他還提醒這些軍校畢業生，「這就是你們畢業後要面臨的世界。」

拜登指控普亭在烏克蘭發動殘酷戰爭、試圖消滅烏克蘭文化，提到習近平曾在他當選之夜致電給他，習重複以前多次提及的話，「民主制度在21世紀無法持續，獨裁統治將統治世界，因為民主需要時間凝聚共識，而我們沒有這樣的時間」，但拜登說：「他錯了。」

海軍官校應屆畢業生把帽子拋向天空，慶祝畢業。(美聯社)
海軍官校應屆畢業生把帽子拋向天空，慶祝畢業。(美聯社)

拜登強調：「世事變化如此快，未來十年將是本世紀決定性的十年，將為後代子孫形塑世界樣貌和價值觀。你們畢業的時間點，正是美國歷史的轉折點，也是世界歷史的轉折點。」

拜登向海軍學院畢業生描繪出世界當前局勢，提到烏克蘭戰爭、美國在歐洲支持北約盟國軍隊以及中國在印太地區的侵略。

談到中國的侵略，拜登表示，他的政府正試圖抵制這種侵略；他也再次呼籲建立「自由獨立」的印太地區；「我們正在經歷一場專制與民主之間的全球鬥爭。」他說。

拜登說，美國最大的優勢是「我們無與倫比的全球聯盟網絡以及我們建立的夥伴關係的力量。」

拜登告訴軍校畢業生，他們未來的職涯將面臨許多責任。他並推崇已故前聯邦參議員馬侃(John McCain)，馬侃在1958年畢業於海軍學院並被安葬在其墓地。

這是拜登總統任內的第三次畢業典禮演講，他去年發表了兩篇演講，分別是在海岸警衛隊學院和南卡羅來納州立大學。

28日拜登還將他的母校德拉華大學發表另一場畢業典禮演講。

白宮表示，這場畢業典禮計有2萬名與會者，包括畢業生、畢業生家庭、美國海軍領導層成員、政府成員和國會議員等人。演講後，他向前100名學員頒發畢業證書，然後與所有其他畢業生握手。

海軍官校應屆畢業生獲委任為海軍軍官。(美聯社)
海軍官校應屆畢業生獲委任為海軍軍官。(美聯社)

拜登 烏克蘭 普亭

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