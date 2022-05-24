狠酸川普女婿 前白宮顧問康威出書 沒罵川普

前總統川普任內白宮資深顧問凱莉安‧康威24日出版回憶錄「事情是這樣的」。(美聯社)

前總統川普 任內白宮 資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)24日出版的回憶錄「事情是這樣的」(Here's the Deal)裡，對多位川普政府官員提出批評，唯獨對於川普並未有任何負面意見。

華盛頓郵報報導，將近500頁康威回憶錄與之前多位前任官員出版爆料書的不同之處在於，她的新書並不是以揭發秘密為賣點。從回憶錄筆調看來，康威對於曾服務過的川普政府及川普，如今都設法保持距離。

報導指出，康威在新書當中寫下自己踏入政治圈的旅程，字裡行間帶有她在有線電視新聞台為川普政策辯護的妙語如珠。

據華郵取得新書截錄，所有在回憶錄裡被康威點名批評的對象裡，遭到最嚴厲批判的就是前白宮資深顧問、川普女婿庫許納 與(Jared Kushner)。她形容庫許納「精明狡猾，很會算計」，庫許納也心知肚明，不管他把某項人事異動或立法草案搞砸得有多嚴重，到最後都可以不必負責。

康威在書中寫道，庫許納自認萬事精通，不是刑事司法改革、中東和談或者美國北部與南部邊境、退伍軍人、鴉片藥品、大型企業與中小企業，「在他看來，沒有一樣超出他的專業」。

新書截錄寫道，庫許納對於憲法的一項重點解讀錯誤，「他以為憲法沒有賦予聯邦政府的一切權力，通通歸他所有」。

康威在書中寫道，庫許納有著許多「計謀與夢想」，例如庫許納曾建議川普應該前往紐約艾利斯島(Ellis Island)，站在自由女神像的腳下，主持移民宣誓入籍儀式。

康威在書中指出，自己與庫許納關係變得緊張，其中某些因素是庫許納指控她洩露機密給媒體，藉此打壓她在川普面前的可信度。康威強調，從未洩密給媒體。

對於川普上台後第一位白宮幕僚長蒲博斯(Reince Priebus)，康威在書中寫道，蒲博斯雖為保守派，卻根本算不上「讓美國再度偉大」(MAGA)支持者。