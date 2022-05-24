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涉利益衝突、與下屬有不當關係 北卡眾議員考索恩被查

編譯陳韻涵╱綜合23日電
剛連任初選敗北的眾議員考索恩，正被眾院操守委員會調查。(美聯社)
剛連任初選敗北的眾議員考索恩，正被眾院操守委員會調查。(美聯社)

眾院操守委員會23日宣布，委員會正在調查共和黨籍北卡羅來納州國會議員考索恩(Madison Cawthorn)，他與下屬有不當關係，且未迴避利益衝突推動加密貨幣。

這是考索恩政治生涯的另一大起大落時刻，他曾是最支持前總統川普的共和黨籍國會議員之一，尋求連任也獲川普背書，卻在17日初選敗給州參議員愛德華茲(Chuck Edwards)，考索恩將於今年底去職。

民主黨德州聯邦眾議員艾士可瓦(Veronica Escobar)和共和黨密西西比州眾議員葛斯特(Michael Guest)負責審查考索恩的調查行動，眾院操守委員會強調，啟動調查並不代表考索恩違反眾院規定。

考索恩辦公室幕僚長哈普(Blake Harp)在聲明中表示，「樂見此機會證明考索恩沒有做錯事，他是被敵黨對手抹黑。」

華盛頓觀察家報(The Washington Examiner)4月的一篇文章指稱考索恩去年12月29日在Instagram發文推動LGB加密貨幣，涉及潛在的利益衝突且可能違反聯邦內線交易法；LGB是「加油，布蘭登」(Let's Go Brandon)的縮寫，用以詆毀拜登總統。

曾有記者訪問NASCAR車隊賽車手布蘭登‧布朗(Brandon Brown)時，不小心將觀眾席民眾嗆聲「X的，拜登」(Fxxk Joe Biden)聽成「加油，布蘭登」，「加油，布蘭登」因此成為反拜登的口號。

華盛頓觀察家報報導指出，考索恩貼文翌日，布朗宣布他與該加密貨幣取得協議，令人懷疑考索恩是否事前知情。

除此之外，眾院操守委員會並未提供關於26歲考索恩涉及「不當關係」的細節。

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