大法官湯瑪斯妻子 施壓亞利桑納議員 要求推翻大選結果

最高法院保守派大法官湯瑪斯的妻子吉妮‧湯瑪斯曾在2020年大選結束後，發送電郵向亞利桑納州議員施壓，要求重新指派支持前總統川普的選舉人，以便推翻拜登勝出的選舉結果。(美聯社)

華盛頓郵報20日報導，保守派最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子吉妮‧湯瑪斯(Ginni Thomas)曾在2020年大選結束後，發送電郵向亞利桑納州 議員施壓，要求重新指派支持前總統川普的選舉人，以便推翻拜登 勝出的選舉結果。

報導指出，吉妮‧湯瑪斯2020年11月9日寫電子郵件給共和黨 籍亞利桑納州眾議會議長鮑爾斯(Russell Bowers)，以及時任眾議會選舉委員的共和黨籍州議員蕭娜‧波里克(Shawnna Bolick)，要求兩人採取行動，確保挑選一組全新的選舉人。

電郵中也寫道，要求共和黨籍州議員要「對舞弊做出反擊」，「確保選舉自由、公平且誠實」，同時建議共和黨籍州議員應該開會討論可以採取哪些措施，「稽查」投票結果。

吉妮‧湯瑪斯在電郵中說：「我今天寫信是希望敦促兩位履行使憲法職責。面對政治與媒體壓力，請保持堅定不移。請認真想想憲法賦予你們的權利。」

2020年大選過後，波里克與幾位共和黨籍亞利桑納州議員共同連署，呼籲國會接受亞州新推派的11名挺川共和黨選舉人，或是先註銷拜登勝選的選舉人票，直到完成選票稽查。

波里克20日在推特貼出2020年11月10日發給吉妮‧湯瑪斯的回信，內容寫道祝福湯瑪斯夫妻平安順利，信中也提供舉報選舉舞弊的網站連結。

波里克目前正在角逐共和黨亞利桑納州州務卿初選；她推文寫道，回信給吉妮‧湯瑪斯就像回信給任何選民一樣。

今年3月間，吉妮‧湯瑪斯向川普任內白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)施壓的消息曝光；她在2020年11月至2021年1月間，共計發送29則簡訊給梅杜斯，逼迫梅杜斯推翻2020年大選結果。

2020年總統大選，拜登在亞利桑納州得票數比川普多1萬餘票。

2020年大選結束後一個月，鮑爾斯曾發表聲明指出，「不能也不會採納」某些鼓吹觸犯現行法律的建議，企圖更改已經確認的投票結果。

值得觀察的是，眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會會不會要求吉妮‧湯瑪斯作證。華盛頓郵報3月報導，吉妮‧湯瑪斯發送簡訊給梅杜斯曝光後，眾院調查委員會計畫約談吉妮‧湯瑪斯。