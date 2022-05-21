原本要講烏克蘭 前總統布希：「入侵伊拉克無正當理由」

前總統布希18日在達拉斯總統中心發表演說時指出，有一個人下令「對伊拉克展開毫無正當理由且殘暴的侵略」，但話才剛出口，馬上更正，原意是指俄羅斯總統普亭對烏克蘭開戰。(美聯社)

前總統布希(George W. Bush)18日在達拉斯總統中心發表演說時指出，有一個人下令「對伊拉克展開毫無正當理由且殘暴的侵略」，但話才剛出口，馬上更正，原意是指俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)對烏克蘭 開戰。

對於台下觀眾傳來笑聲，布希說道：「反正伊拉克也是。」

布希後來補上的這句玩笑話，卻引發近20年前決策重新遭到檢視的爭議。布希2003年下令攻打伊拉克，後來遭到強烈批評，反對人士認為，美國根本沒有必要發動伊拉克戰爭。

身為美國第43位總統的布希，甚至被某些人士扣上「戰爭罪犯」的帽子，如同普亭今年對烏克蘭開火之後被媒體貼上的標籤，被國際社會同聲譴責手段非法、違反人道。

自由派時事評論員、MSNBC主持人哈山(Mehdi Hasan)說：「我笑不出來，我想因為戰爭而殉職的數千美軍家屬，以及在戰爭中死亡數十萬伊拉克人民的家庭，也都笑不出來。」

保守派名嘴楊格(Tim Young)在推特發文寫道：「多少美國人因為一個謊言而被他派去送死？令人不齒。」

布朗大學華森國際與公共事務研究中心研究報告指出，美國攻打伊拉克期間，至少20萬平民因為「與戰爭有關的暴力」而喪命。

不管是左派或右派人士，後來美國政治圈逐漸形成譴責伊拉克戰爭的大致共識。就連布希的弟弟、前佛州 州長傑布‧布希(Jeb Bush)2015年在共和黨總統初選辯論會上，回答擔任主持人的女主播梅根凱利(Megyn Kelly)提問是否認為布希侵略伊拉克「是個錯誤」時也說，美國入侵伊拉克是不對的，行動的根據只憑「不完整的情報」。