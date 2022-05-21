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庇護限制令解除 聯邦法官不准 部分民主黨人反認有助期中選舉

編譯孫梁／綜合20日電
聯邦地區法官20日封殺了拜登政府23日解除以防疫為由對申請庇護移民的限制令的計畫，讓部分民主黨人也鬆了口氣。圖為國民兵在德州美墨邊境看守偷渡來美的墨西哥人。(美聯社)
聯邦地區法官20日封殺了拜登政府23日解除以防疫為由對申請庇護移民的限制令的計畫，讓部分民主黨人也鬆了口氣。圖為國民兵在德州美墨邊境看守偷渡來美的墨西哥人。(美聯社)

聯邦地區法官薩默海斯(Robert Summerhays)20日裁決，以防疫為由對申請庇護移民的限制令必須繼續維持，拜登政府準備23日解除限制令的計畫遭到封殺，試圖放寬申請庇護移民的心血受挫。

美聯社報導，移民維權組織表示，限制令踐踏移民尋求庇護的權利。儘管政府可對法官的裁決提出上訴，但限制令已無法如期在23日解除；延期解除對移民維權組織是一沉重打擊，但部分民主黨人反倒感覺鬆了口氣，他們擔憂放寬限制等移民問題，會使他們在艱難的期中選舉中處於劣勢。

川普政府2020年3月以防止疫情擴散為由發布庇護限制令，逾190萬無證移民被驅逐出境，不能根據美國法律和國際條約申請庇護。

聯邦地區法官裁決維持庇護限制令的同時，亞利桑納和路易斯安納州另一訟案仍在法院待審；兩州的訟案另有22個州加入，各州聲稱，聯邦政府打算解除限制令，沒有考慮對公眾健康和執法單位的影響，聯邦疾病防治中心(CDC)建議撤銷以防疫為由的限制，也沒遵守程序要求，先向公眾徵詢意見。

但司法部的律師認為，限制令是衛生政策，而不是移民政策，CDC有權撤銷不必要的公共衛生緊急限制。

前總統川普任命的薩默海斯法官做出對抗告州有利的裁決，禁止聯邦政府逐步取消庇護限制令；他4月表示，撤銷限制令將讓各州衛生、執法、拘留、教育和其他公共服務帶來無法挽回的損失。

庇護限制令是川普政府時期推出的重大移民政策，以嚇阻美墨邊界尋求庇護的移民，拜登政府決定終止後，又被川普任命的法官恢復。

聯邦最高法院上月聽取「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策的辯論，「留在墨西哥」要求尋求庇護的移民在墨西哥等候美國移民法庭的聽證；法官去年12月下令維持川普政策，訴訟期間法律依然有效。

移民 庇護 川普

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