拜登提名布林克任烏克蘭大使 參院表決通過

參院外交委員會18日全體一致通過讓總統拜登提名的外交官布林克（圖）擔任下任駐烏克蘭大使。（美聯社）

美國聯邦參院 外交委員會今天全體一致通過讓總統拜登 提名的資深外交官布林克擔任下任駐烏克蘭大使，她的人事案也迅速獲得參院全院表決通過。

布林克（Bridget Brink）的任命案在參院輕鬆過關，以填補這個懸缺3年的關鍵職位。

拜登4月25日將布林克的人事案送交參院審議，兩週後，參院外委會於5月10日舉行布林克的任命聽證會，凸顯拜登政府的民主黨與共和黨官員都希望趕緊讓新任大使就任，以在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）面臨俄羅斯入侵時，向他提供協助。

參院預計將在本週稍晚批准向基輔提供近400億美元的軍事與人道支援。

布林克是密西根州人，會說俄語，目前擔任美國駐斯洛伐克大使。她有25年職業外交官的資歷，曾派駐到烏茲別克與喬治亞，並在國務院與白宮國家安全會議擔任數個資深職位。

共和黨籍前總統川普2019年提名布林克擔任駐斯洛伐克大使時，她的任命案是在口頭表決獲得全體一致認可。

另外，美國表示，今天已恢復美國駐基輔大使館 的運作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「在面臨俄羅斯無理入侵時，烏克蘭人保衛他們的國土，因此，美國星條旗才能再度在大使館上飄揚。」

大使館發言人朗根坎普（Daniel Langenkamp）說，起初將有一小群外交官回到大使館，但領事業務還無法立即恢復。

加拿大、英國等國最近也恢復大使館運作。