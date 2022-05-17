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美國晶片業的政府補助要再等 相關競爭力法案卡在國會

編譯黃淑玲／綜合外電
美國拜登政府急於補助晶片美國製造，但相關法案卡在國會。 (美聯社)
美國拜登政府急於補助晶片美國製造，但相關法案卡在國會。 (美聯社)

華爾街日報報導，為提升美國對中國競爭力的法案，在美國國會卡關，議員之間的協商已經來到法案成敗關鍵階段。

這個法案的核心目標是提振美國的高科技研究和製造，以對抗中國大陸及其他商業競爭對手的領先地位。例如，法案將擴大聯邦政府對量子運算等技術的投資；並新增520億美元的補貼，用於重建美國的半導體製造業。目前美國的晶片製造已落後台灣及其他海外競爭對手。

美國商務部長雷蒙多說，「如果國會議員們拖太久，美國就要錯贏的機會」。

法案現在碰到的麻煩是，內容牽涉太廣太複雜，需要調和參議院和眾議院所通過的不同版本。所幸仍有不少議員認為今年內還是可能立法通過。

去年參議院民主、共和兩黨投票通過法案的最初版本。民主黨所支持的眾議院版本，則是另外增加了貿易、氣候變化、供應鏈安全、勞工和勞動力發展、移民和電子商務等諸多政策提議，變得十分龐雜，各種分歧也因而產生。

例如，眾院版本的法案還裡有一條要求建立一個政府機制，以國家安全為由審查和限制美國的對外投資。企業界因該措施可能適用範圍太大而反對，兩黨也都有人對此表達憂心，目前意見還未統合。

法案最具爭議的條款中，有一條是提議要求，美國貿易代表應啟動一項關稅豁免的新程序，如此將可能導致大幅縮小現有的3,000億美元中國大陸輸美商品的加徵關稅範圍。

華爾街日報指出，反對繼續對大規模中國商品加徵關稅的人士主張，加稅沒有懲罰到中國大陸出口商，都是美國企業在增加負擔。

反對取消的主要代表人物是的美國貿易代表戴琪，以及前一任貿易代表、川普執政時的賴海哲。知情人士透露，戴琪和賴海哲都主張維持對中國大陸商品加徵關稅，以便在持續的中美貿易談判中作為籌碼，他們已各自要求參議員反對上述豁免條款，并已成功說服一些參議員撤回了原本對豁免新規條款的支持。

關稅 華爾街 戴琪

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