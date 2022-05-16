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拜登密令白宮團隊 進入選戰狀態 要黨內「慎言」

編譯柯立偉／綜合16日電
期中選舉各州初選季，考驗拜登在全國民主黨的領導力。圖為拜登總統11日到關鍵州的農業大州伊利諾州與農民交談。(美聯社)
期中選舉各州初選季，考驗拜登在全國民主黨的領導力。圖為拜登總統11日到關鍵州的農業大州伊利諾州與農民交談。(美聯社)

政治新聞網站Axios報導，白宮不具名官員透露拜登已密令白宮人員進入選舉備戰狀態；由於年底期中選舉共和黨聲勢看漲，拜登急於突出兩黨差異，吸引民主黨支持者重新歸隊，並盡可能吸納中立選民，特別是在最高法院可能推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的意見書草稿外洩後，讓拜登覺得能有所發揮。

匿名官員表示，拜登說過這次期中選舉對於民主黨而言風險很高，因此自4月開始，數度在西廂與黨內高層開會時，指示黨內所有官員與議員「慎言」，不要說出一些不當的發言讓共和黨抓住把柄，並向黨內所有同僚傳達「本次選舉至關重要」的訊息。

賓州是大選關鍵州，17日兩黨期中選舉初選投票，關係到未來參眾兩院的多數。各參選人...
賓州是大選關鍵州，17日兩黨期中選舉初選投票，關係到未來參眾兩院的多數。各參選人16日做最後衝刺。(美聯社

同時，由於拜登明白本次選舉大環境上對民主黨不利，而主因正與他鮮明的「左派」立場有關，因此希望能把年底的期中選舉定位成「美國價值的選擇」，而非「對拜登施政滿意度的考驗」。

為此，拜登政府的官員正在著手突出拜登就任以來兩年的政績，例如說服選民先前基建法案的通過證實拜登是個良好溝通者，能夠在重大議題凝聚兩黨合作，及1兆9000億元紓困案幫助受疫情打擊的民眾度過經濟難關等；同時並強調共和黨議員提出一些爭議草案。

就在白宮已準備好投入年底選戰之際，最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)草擬供大法官內部討論的意見書草稿外洩，內文指憲法本文及增修條文都未明示「墮胎」受憲法保障，因此不應從憲法的高度保障墮胎權；此事一出立刻引起輿論譁然，直指大法官有意推翻羅訴韋德案，也給了民主黨批評共和黨的一個著力點。

接著拜登在本月初抓住保守勢力雖抬頭，但整體社會對前總統川普「讓美國再度偉大」(MAGA)意識形態仍有防備的心理，宣揚就任以來的政績，並稱川普就任以來國家財政狀況每況愈下，自己總統任內才有力解決財務赤字；拜登在芝加哥的演說中說：「看看我的前任，MAGA意識形態的締造者，他任內每年的財政赤字都比前一年高。」

目前各州正展開期中選舉初選季，17日有多州兩黨初選。民主黨初選被視為測驗拜登總統...
目前各州正展開期中選舉初選季，17日有多州兩黨初選。民主黨初選被視為測驗拜登總統是否有領導全國民主黨的能力。(美聯社)

拜登 民主黨 共和黨

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