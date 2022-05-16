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今年最忙碌的初選日：最受矚目幾場投票17日同步登場

記者顏伶如／綜合報導
今年各地初選行程中，5月17日堪稱最忙碌的一天，幾場最受關注的初選投票同步登場，包括競爭激列的賓州、北卡羅來納州聯邦參議員席次提名。美聯社
今年各地初選行程中，5月17日堪稱最忙碌的一天，幾場最受關注的初選投票同步登場，包括競爭激列的賓州、北卡羅來納州聯邦參議員席次提名。美聯社

今年各地初選行程中，5月17日堪稱最忙碌的一天，幾場最受關注的初選投票同步登場，包括競爭激列的賓州、北卡羅來納州聯邦參議員席次提名。對於外傳有意再戰2024的前總統川普來說，共和黨初選是對川普政治影響力的另一場測試，獲川普背書的候選人表現如何，備受矚目。

共和黨籍賓州聯邦參議員杜美(Pat Toomey)任期屆滿即將退休，共和黨初選選情近來迅速升溫。電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)今年4月初獲得川普背書，另一位參選人、對沖基金經理麥考米克(David McCormick)則有前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)支持。

最新民調顯示，原本奧茲在初選民調的支持度一枝獨秀，但最近幾周與支持度第二名的候選人之間，差距越來越小，某些時候僅領先1%到3%。

麥考米克支持度在初選中一直緊追在奧茲之後，但保守派評論員凱西‧巴奈特(Kathy Barnette)在最後幾周裡，已經取代麥考米克取得支持度第二名的位置。保守派組織「增長俱樂部」(Club for Growth)選前最後一周表態支持巴奈特，並砸下200萬元為她大打電視廣告。

民主黨陣營的賓州聯邦參議員初選，則是黨內中間路線派與自由派的較勁，賓州副州長費特曼(John Fetterman)迎戰賓州聯邦眾議員蘭普(Conor Lamb)。

曾經投票支持彈劾川普的共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員波爾(Richard Burr)，任期屆滿也將退休。共和黨初選裡，原本較被看好的是前任北卡羅來納州州長麥克羅利(Pat McCrory)，但有川普支持的北卡羅來納州聯邦眾議員巴德(Ted Budd)經過將近一年的耕耘，選前最後時刻民調表現出現領先，超越麥克羅利約27%。

尋求連任的共和黨籍北卡羅來納州聯邦眾議員克勞索恩(Madison Cawthorn)，日前發生裸露影片在網路曝光的醜聞。擁有川普背書的克勞索恩能否在初選勝出，已成媒體報導焦點。

共和黨籍愛達荷州長李睿德(Brad Little)這次黨內初選面臨的挑戰者，是獲得川普力挺的副州長珍妮絲‧麥克吉欽(Janice McGeachin)。在所有尋求連任的現任共和黨籍州長中，只有兩人遭到川普反對，其中之一便是李睿德，另一人則是喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)。

北卡羅來納州 川普 共和黨

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