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黨內初選應可勝出 毋須再取悅選民 川普對羅訴韋德案不再高調

編譯盧炯燊／綜合15日電
前總統川普在2016年競選總統時曾承諾，一旦當選，他任命的最高法院大法官肯定會推翻「羅訴韋德案」。(美聯社)
前總統川普在2016年競選總統時曾承諾，一旦當選，他任命的最高法院大法官肯定會推翻「羅訴韋德案」。(美聯社)

前總統川普在2016年競選總統時曾承諾，一旦當選，他任命的最高法院大法官肯定會推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)；如今在保守派大法官占多數之際，習慣於吹捧自己成就的川普，本應非常高興才是，然而現去卻反常的保持緘默。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普比任何一個共和黨籍總統都更堅穩地重塑了最高法院，因此普遍相信羅訴韋德案裁定的墮胎權保護一定會被推翻；但目前他的低調反映了政治形勢的變化，也說明他控制共和黨的程度。

2016年時川普實力仍不是很大，面對黨內不少人懷疑他是否反墮胎時，他必須作出承諾爭取懷疑者的支持；但一路走到現在，若他參加2024年黨內總統初選，幾乎確定可以勝出，因此毋須再取悅反墮胎的選民。

墮胎將成為2024年共和黨初選重要議題之一，它將考驗每一個有意參選的人，但在川普面前，他們顯得更為脆弱，就拿前副總統潘斯(Mike Pence)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等潛在的參選人來說，無不要面對是否禁止墮胎的問題。而川普可以大聲地說兌現了推翻羅訴韋德案競選承諾。

威斯康辛州前共和黨籍州長沃克(Scott Walker)指出，許多自稱反墮胎的候選人，從未真正解決過這個問題的複雜性，選民要的是一個堅決捍衛這個立場的人。

除此之外，各候選人還將面臨一系列棘手問題，即各州應如何平衡女性的健康、安全以及胎兒的生存權。

潘斯一直反對墮胎權，但他對應該適用哪些例外情況猶豫不決；龐培歐在擔任國會眾議員時，反對強姦懷孕的情況下墮胎，指那個嬰兒也是生命；但目前不清楚，假若羅訴韋德案裁決被推翻後，他是否會支持各州重新獲得完全禁止墮胎的權力。

雖然目前川普在反墮胎問題上不用再高調應對，甚至因為最高法院推翻羅訴韋德案而讓他留名，因為可能會簽署多數意見的三名大法官，就是他提名上任的。

報導指出，然而當考慮到全國對羅訴韋德案的廣大支持程度時，這對川普決定參選，並不一定是個好兆頭。

墮胎 川普 共和黨

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