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無證客有奶粉？奶水引發「美國最後」政治口水戰

編譯洪毅／綜合13日電
配方奶短缺源，導致家長因恐慌而蒐購。圖為俄勒岡州波特蘭市一兒童教育中心負責人登記民眾捐贈的心美力配方奶。(Getty Images)
配方奶短缺源，導致家長因恐慌而蒐購。圖為俄勒岡州波特蘭市一兒童教育中心負責人登記民眾捐贈的心美力配方奶。(Getty Images)

受到供應鏈危機及產線汙染、召回產品影響，全美嬰兒奶粉出現缺貨潮，卻也衍生政治口水戰，傳出有大量嬰兒奶粉配送往美墨邊境地區，供應包括無證客在內的嬰幼兒使用而引發爭議。

佛州國會眾議員卡馬克(Kat Cammack)11日在臉書直播中的影片顯示，一名德州邊境巡邏隊員向她表示，他準備將一批嬰兒奶粉移交給移民。

一張照片掀「美國最後」批評

另一張發布在推特的照片則顯示，德州麥克艾倫(McAllen)的烏蘇拉無證移民收留中心(Ursula)內，一批Advantage系列的嬰兒奶粉與蘋果醬等物資交互堆疊。

在全美嬰兒奶粉缺貨的背景下，此事引來包括卡馬克在內的共和黨人批評；卡馬克在臉書上說：「在大家住的附近找不到嬰兒奶粉的時候，他們在把嬰兒奶粉送到邊境」。

卡馬克說，嬰幼兒們沒有任何過錯，讓她生氣的是，這是拜登政府「美國最後」的又一例證；而在推特上，卡馬克更將烏蘇拉中心的物資照片，與另一間商店貨架上稀疏的奶粉做對比，說：「這就是『美國最後』的樣子」。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)與全美邊境巡邏員工會(NBPC)的聯合聲明也說，當全美父母為空空如也的貨架擔憂發愁時，拜登政府卻樂於向非法移民提供嬰兒奶粉，延續拜登政府在邊境政策上的「輕率及與民脫節」。

洛杉磯市食物銀行的亞培嬰兒配方奶。(路透)
洛杉磯市食物銀行的亞培嬰兒配方奶。(路透)

烏蘇拉中心：只收留獨身者

新聞周刊(Newsweek)詢問烏蘇拉中心後，得到的答覆卻是該中心只收留獨身成年無證客，不應會有嬰兒奶粉；華盛頓郵報(WP)的報導則指出，儘管全美嬰兒奶粉缺貨，但政府仍有必要提供嬰兒奶粉到邊境，而且多年來都是如此。

根據1997年的「弗洛雷斯和解協議」(Flores consent decree)，主管機關在收留未成年無證客的時候，應滿足一系列的條件，其中之一是「滿足洗浴廚廁需求，以及飲水、食物、醫藥不致匱乏」。

2008年時，奠基於該和解協議的「人口販運被害人保護法」(Trafficking Victims Protection Reauthorization Act)在國會通過，再次確認收留中心飲食「必須符合所有未成年無證客的年齡條件」；2015年時，法院裁定不論所有情況，無證兒童都應適用該協議的標準。

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