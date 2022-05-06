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「川普要求對墨射飛彈」前防長新書罵他不配當總統

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
前國防部長艾思博（左）近日出版回憶錄，大爆川普的料。（美聯社）
前國防部長艾思博（左）近日出版回憶錄，大爆川普的料。（美聯社）

「紐約時報」今天報導，美國前國防部長艾思博在新書中揭露，前總統川普要求他在2020年對墨西哥發射飛彈「摧毀毒品實驗室」和幹掉毒梟，也曾要他朝示威者腿部開槍。

紐約時報（The New York Times）報導，根據艾思博（Mark Esper）即將出版的回憶錄「神聖的誓言」（A Sacred Oath，暫譯），川普曾建議：「我們可以發射一些愛國者飛彈，悄悄地摧毀實驗室。」

根據報導，艾思博在書中說，這位前總統認為墨西哥無法控制自己國家，而且「沒有人知道是我們幹的」，艾思博當時拒絕這些提議。

這是艾思博新書中令人震驚的爆料內容之一，預計10日出版。

雖然艾思博寫道，川普的行為從來沒有不穩定到足以援引「美國憲法第25條修正案」來罷免他，但該書描述了一個混亂的白宮，幾乎完全專注於川普的連任競選。

川普發言人尚未立即回應置評請求。

艾思博在擔任防長期間曾多次與川普決裂，包括川普計劃從阿富汗撤出所有美軍等議題。但在2020年夏天，艾思博反對派遣部隊來平息全美因佛洛伊德（George Floyd）遭警察殺害引發的大規模示威活動，與川普更是漸行漸遠。

美國新聞網站Axios稍早曾報導，艾思博在書中還詳盡描述，川普提出對在白宮周圍的示威者開槍的想法。

根據書中節錄，川普問說：「你難道不能直接開槍嗎？像是開槍打他們的腿或其他部位。」

2020年11月初，連任失利的川普在推特上宣布已經開除艾思博。

艾思博今天告訴紐時：「我覺得我是在為歷史和美國人民寫下見證。」他並稱這位前總統是個「沒有原則的人，只考慮他的自身利益，不配擔任公職」。

川普 白宮 墨西哥

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