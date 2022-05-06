我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

墮胎議題送民主黨大禮 年底選戰可能不利共和黨

中央社／洛杉磯5日專電
華府警察局已在最高法院建築物周邊架設圍籬，為周末各種示威抗議衝突氣氛可能升高預做準備。(美聯社)
華府警察局已在最高法院建築物周邊架設圍籬，為周末各種示威抗議衝突氣氛可能升高預做準備。(美聯社)

美國最高法院打算推翻一項支持女性墮胎權近50年的裁決，有政論作家分析，墮胎議題在話題攻防上有利民主黨共和黨在年底期中選舉恐遭碾壓。

美媒近日爆料，最高法院打算推翻1973年裁定的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）。這項裁決在近50年來保障全美國女性享有自主決定墮胎的權利。如今大法官有意把墮胎合法與否的裁決權交由各州法律決定。

若美國最高法院撤銷全國適用的墮胎權，看似為保守派的勝利。但有政治評論分析，一旦墮胎話題升溫，成為年底選舉的焦點，將有利支持墮胎的民主黨；對反對墮胎的共和黨候選人而言，這場選戰會很難打。

「洛杉磯時報」專欄作家史克爾頓（George Skelton）形容，共和黨主張推翻裁決已經幾十年，好像一隻追著車子狂吠的狗，現在狗正要追上車子，但結果可能是這隻狗會被車子碾過去。

美國女性普遍享有墮胎權已經50年，若突然改變現狀，必然引起各界的強力反彈。史克爾頓說：「你不會奪走一項女性已經享有50年的權利，卻什麼後果都不用負。」

近年來在美國政壇，墮胎權已經不是熱門話題，因為對女性來說，特別是年輕女性，大多數把墮胎權視為理所當然，很多人沒經歷過1973年「羅訴韋德案」之前，那一個在危險暗巷墮胎的時代。

身為女性的民主黨資深選戰顧問考夫曼（Gale Kaufman）說：「一旦更多人意識到這件事的嚴重性，我不認為年輕女性會坐視不管、輕易接受。特別是在COVID疫情之後，年輕女性感到自己很有主導權。」

考夫曼點出，COVID-19疫情之後，無論是居家上班或管教孩子的方式發生改變，都讓美國女性感覺自己獲得更多的自主權，「現在告訴她們說，最高法院要奪去他們對身體的主導權」，這勢必產生很大的反彈。

對老一輩的美國女性，尤其是當年看著「羅訴韋德案」通過的那一代，更無法接受最高法院的倒退作法。

民調機構「加州公共政策研究所」（Public Policy

Institute of California）所長巴達薩瑞（Mark Baldassare）表示：「我認為這個議題未來會變成攻防焦點。這是許多人關心的議題。而且大多數人都會站在反對的一方。」

加州公共政策研究所4月民調，加州76%可能投票的選民反對推翻「羅訴韋德案」，這樣的立場無論在民主黨或共和黨都占多數；87%的民主黨選民、77%獨立選民、54%共和黨選民都支持全國性的墮胎權。

以全國來說，華盛頓郵報與美國廣播公司（ABC）合作的民調顯示，54%受訪者支持保留「羅訴韋德案」的裁決。蓋洛普民調顯示，58%美國人反對推翻「羅訴韋德案」。最高法院的支持度降到40%，為有史以來的新低。

巴達薩瑞說，這一波捍衛墮胎權的憤怒情緒下，特別在加州，民主黨候選人可以毫不保留在這個議題上大肆抨擊。民主黨可以很有自信地在這個議題上做文章，因為絕大多數的選民會支持。他認為，墮胎議題絕對是民眾在投票時會考慮的事，影響到那些披掛黨籍的候選人。

以自由派為主流的加州為例，大約20年前，共和黨候選人就已經聰明地不再對墮胎議題上白費唇舌，因為全州民調顯示，在墮胎議題上面做文章就沒有勝選的機會。共和黨候選人可能在檯面下反對墮胎，但公開場合絕口不提。

一旦最高法院撤銷「羅訴韋德案」，史克爾頓形容「這隻對著車子吠叫的狗追上了車子」，大多數的共和黨候選人必須在選舉期間，在對手的逼迫之下表態。在州議會，民主黨議員可以提出表決，要求在州憲法上鞏固對女性墮胎權的保障，到時共和黨政治人物將被迫表態。

史克爾頓指出，儘管共和黨人大可反控民主黨「政治操作」，但對民主黨而言，在這個容易煽動選民情緒的議題上，這是穩賺不賠的一步棋。

儘管共和黨陣營懷抱期待，認為在年底這一場選戰，選民對遊民、犯罪或通貨膨脹等議題的關注度會大於墮胎議題。但共和黨選戰顧問馬德里（Mike Madrid）指出：「事實擺在眼前，沒有任何一個共和黨選戰顧問會說這件事情對共和黨有利。」

墮胎 共和黨 民主黨

上一則

參院司法委員會通過法案 OPEC+產油國未來面臨訴訟

下一則

奧克拉荷馬州6少女車禍身亡 16歲女駕駛驗出大麻

延伸閱讀

羅訴韋德案若遭推翻 下一戰線是墮胎藥？

羅訴韋德案若遭推翻 下一戰線是墮胎藥？
紐時：羅訴韋德案判例後 下一個戰線將是墮胎藥丸

紐時：羅訴韋德案判例後 下一個戰線將是墮胎藥丸
挺或反 各州為墮胎權動起來

挺或反 各州為墮胎權動起來
種族歧視？墮胎權若推翻 少數裔女性影響最大

種族歧視？墮胎權若推翻 少數裔女性影響最大

熱門新聞

北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀的谷愛凌2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館(Met Gala)慈善晚宴。（美聯社）

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

2022-05-02 23:43
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

2022-05-03 20:13
比爾蓋茲。（美聯社）

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

2022-05-04 20:28
歐巴馬政府時通過的歐記健保，造福很多低收入國民。(Getty Images)

3580萬人納健保 無保率逼新低…但1440萬人好景恐不長

2022-04-30 21:20
報稅軟體TurboTax報稅程序背後的公司─總部位於加州山景城的Intuit公司，因其誤導性的「免費報稅服務」承諾涉及欺騙，將向近440萬納稅人支付賠償金1.41億元。(美聯社)

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

2022-05-04 22:25
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(取自Truth Social)

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

2022-04-29 01:57

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點