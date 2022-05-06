首位非裔女性同志 尚皮耶接任白宮發言人

白宮發言人莎奇（右）13日將去職，拜登總統5日宣布副發言人尚皮耶（左）接任。（歐新社）

白宮 發言人莎奇（Jen Psaki）13日將去職，美國總統拜登 5日宣布副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）接任；尚皮耶接任白宮發言人創下兩個紀錄－首位擔任此職的非裔 女性及公開出櫃的女同志，尚皮耶的LGBTQ+族群身分代表拜登政府突破種族限制，高舉自由進步價值。

尚皮耶現年44歲，在海地出生，移居紐約成長，長期參與民主黨運動，歐巴馬執政時期在白宮協助媒體業務，前年美國大選期間，尚皮耶加入副總統賀錦麗（Kamala Haris）團隊工作，選後成為白宮30年來首位非裔女性副發言人。

華盛頓郵報報導，尚皮耶成為白宮發言人，再次強調民主黨打破種族藩籬的施政理念，拜登已提名首位亞非裔女性副總統賀錦麗、首位非裔國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和首位非裔女性大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）等。

考慮誰來接任白宮發言人時，潛在候選人之一的國務院發言人普萊斯（Ned Price）也是公開出櫃男同志，其餘還包括白宮聯絡室主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）和國防部發言人柯比（John Kirby）。

莎奇說，拜登5日下午在橢圓辦公室詢問尚皮耶是否願出任發言人。

莎奇5日傍晚在簡報室舉行記者會時邀請尚皮耶上台，尚皮耶表示，這是歷史性時刻，站在這個講台上備感殊榮，兩人在台上擁抱象徵傳承；拜登透過聲明表示，尚皮耶將成為美國政府的有力代言人。

莎奇去年1月隨著拜登入主白宮成為首任發言人；相較前總統川普時期，白宮發言人與記者動輒互控的緊張關係，莎奇在每日記者會與記者問答攻防，很大程度緩和雙邊關係，也被視為恢復白宮傳統。

拜登的施政滿意度受通貨膨脹等因素影響持續低迷，加上距離期中選舉只剩半年，尚皮耶要面臨的挑戰不小。

華盛頓郵報分析，若共和黨人在期中選舉後奪回眾院多數，將主導對諸多敏感議題的調查，尚皮耶會碰到的問題就更多了；白宮近日已增聘聯絡室官員薩姆斯（Ian Sams）和顧問鄧恩（Anita Dunn）強化對外聯絡。

莎奇並未透露去向，根據美國媒體Axios上月報導，莎奇將跳槽到美國電視新聞台MSNBC主持節目。