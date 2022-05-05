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參院司法委員會通過法案 OPEC+產油國未來面臨訴訟

編譯劉忠勇／綜合外電
圖為美國國會。(Getty Images)
圖為美國國會。(Getty Images)

美國參院司法委員會周四通過了一項法案，要讓石油輸出國組織（OPEC）及其夥伴國因共謀推高原油價格面臨訴訟。

由共和黨參議員葛雷斯利（Chuck Grassley）和民主黨參議員克羅布查（Amy Klobuchar）等人發起的《拒絕石油生產或出口卡特爾法案》（NOPEC）在參院司法委員會以17票對4票過關。

克羅布查說：「我認為，與國有石油公司卡特爾控制的市場相比，自由和競爭的市場對消費者更有利……競爭是我們經濟體系的基礎。」

不過，白宮發言人莎琪表示，對於通過立法形式以共謀推高原油價格為由對OPEC+提起訴訟，白宮擔心此舉可能產生潛在影響並造成始料未及的後果。

類似版本的法案20年多來在國會屢次闖關失利。不過，國會議員擔心，美國汽油價格上漲，恐導致通膨加劇。美國汽油今春一度漲到每加侖4.30美元的天價。

NOPEC將改變美國的反壟斷法，取消長期以來保護OPEC及其國有石油公司免受訴訟的主權豁免權。但此法案必須在參眾兩院全部通過，然後再由拜登總統簽署成法。

若最終通過，美國司法部長可以在聯邦法院起訴沙烏地阿拉伯在內的OPEC或其成員國，包括俄羅斯在內的其他產油國也可能被起訴。這些產油國與OPEC在更廣泛的OPEC+聯盟框架下合作，實施減產。

OPEC+周四同意按原定計畫小幅增加每月石油產量，不顧美國和其他石油消費國敦促OPEC+大幅增產的訴求。

NOPEC法案旨在保護美國消費者和企業免受汽油價格人為急升的影響，但一些分析師警告稱，真正實施起來也可能造成一些意想不到的危險後果。

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