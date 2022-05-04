拜登斥MAGA 「史上最極端」組織 批川普緊抓共和黨不放

拜登總統4日批評前總統川普緊抓共和黨不放，並稱「讓美國再次偉大」(MAGA)是美國史上最極端的政治組織。（美聯社）

政治新聞網站Politico報導，拜登 總統4日進一步抨擊共和黨 ，批評前總統川普緊抓共和黨不放，並直稱「讓美國再次偉大」(MAGA)是美國史上最極端的政治組織。

拜登4日在白宮告訴記者：「MAGA真的是美國史上、美國近代史中最極端的政治組織。」

拜登在事前準備的經濟演說中，點名共和黨聯邦參議員史考特(Rick Scott，佛羅里達州)，並批評他「拯救美國的11點計畫」，其中提議調高低收入美國人的所得稅。

共和黨參院全國委員會(NRSC)主席史考特2月公布其保守運動藍圖，但這份文件很快遭參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)與共和黨同仁反對，他們認為這會不利於全國共和黨候選人。

拜登在白宮表示，他自己的經濟哲學與共和黨成強烈對比，「要不是共和黨白紙黑字打印出來，你們會以為我在捏造。」拜登指出，史考特公布超級MAGA計畫，「內容極端，跟多數MAGA計畫一樣。」

史考特在福斯新聞網(Fox News)回應拜登言論，他說拜登「幾乎每句話都在扯謊」，並指控拜登推卸金融聯邦計畫的責任，例如聯邦醫療保險 (Medicare)和社安金(Social Security)。

「這就是MAGA政黨現況，這些人已然不同。」拜登4月底在西雅圖表示：「他們不像我過去多年共事的模樣，了解情況的人不敢做出正確之舉，因為他們知道即將邁入初選。」

共和黨州近月批准多項法律，包括規範批判「種族理論」(critical race theory)教學，限制跨性別權與墮胎。