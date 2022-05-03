德桑提斯 有信心連任佛州州長 當成問鼎白宮跳板

據報導共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯對於11月贏得連任選舉信心滿滿，並把風光連任視為問鼎白宮的跳板。(美聯社)

外傳有意追求更上一層樓政治發展的共和黨 籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，迄今並未鬆口是否角逐2024年共和黨總統初選；但消息人士透露，德桑提斯對於贏得連任選舉信心滿滿，並把風光連任視為問鼎白宮的跳板。

國家廣播公司(NBC)報導，德桑提斯評估這次連任選舉的得票率，可望超越前總統川普 2020年大選在佛州開出的得票率。

過去幾個月裡，佛州政壇核心人士及德桑提斯身邊的共和黨人士紛紛揣測，德桑提斯若在11月連任選舉獲得重大勝利，成為共和黨2024候選人的全國知名度可望大幅提升，變得更為順理成章。到時候就算川普宣布再戰2024，也難以影響德桑提斯的優勢。

對於是否可能在共和黨初選與川普交手的問題，德桑提斯一直小心翼翼避免冒犯川普。不過，德桑提斯接受2日播出的保守派播客節目「莉莎‧布斯討論真相」(The Truth with Lisa Boothe)時，則透露連任州長將是追求政治生涯更上一層樓發展的跳板。

德桑提斯對主持人布斯說：「我的目標是，如果連任選舉獲得大幅勝利，像妳這樣的政治觀察家就會開始評論說『佛州身為搖擺州的日子已結束，佛州變成紅州了』，我覺得這是我們努力成果的展現。」

「大幅勝利」定義為何，德桑提斯則未說明。2018年的州長選舉裡，德桑提斯以差距僅0.4%的得票率，險勝民主黨對手。

報導指出，德桑提斯核心幕僚透露，川普2020年總統大選佛州得票率領先拜登3.3%，德桑提斯希望連任選舉能超越川普的得票率表現。

川普在公開談話中也未對德桑提斯惡言相向，但川普曾私下抱怨說，德桑提斯原本是沒有知名度的聯邦眾議員，若非2018年州長選舉獲得川普背書，很難贏過民主黨對手。

報導分析，川普顧問團評估，德桑提斯並不會在2024年挑戰川普。一名共和黨消息人士便說，川普造就了德桑提斯，如果德桑提斯膽敢違逆川普，「必將付出慘重代價」。