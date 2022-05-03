我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

阿肯色州長賀勤森要選總統 參加共和黨內初選 挑戰川普

記者顏伶如╱綜合報導
71歲的共和黨籍阿肯色州長賀勤森決定參加共和黨2024年總統初選。(美聯社)
71歲的共和黨籍阿肯色州長賀勤森決定參加共和黨2024年總統初選。(美聯社)

71歲的共和黨阿肯色州長賀勤森(Asa Hutchinson)1日接受有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時說，已決定參加共和黨2024年總統初選，不論前總統川普是否再度參選。賀勤森在訪問中說，自己的立場與川普「並不一致」。

賀勤森曾任前總統布希(George W. Bush)任內的聯邦緝毒署(DEA)署長，也曾擔任阿肯色州聯邦眾議員和聯邦檢察官。2014年，賀勤森當選阿肯色州州長，2018年角逐連任時拿下將近三分之二票數，但由於州法規定州長任期限制，2022年任期屆滿便不得再度競選連任。

在專訪中被問到是否考慮參加2024年共和黨總統初選時，賀勤森回答：「是的。不過當然要先把今年處理完畢。這個選項正在考慮中。」

賀勤森曾公開批評川普企圖推翻2020年大選結果及川普的選舉陰謀論。對於川普可能出馬再戰2024，賀勤森說，自己的參選打算不受川普是否再次參選影響。

談到與川普之間的差別，賀勤森說：「我已說得非常清楚，我認為未來我們應該要有不一樣的方向，我跟他的某些支持立場並不一致，他想帶領我們國家前往的方向，也與我不同。」

他接著表示，川普為國家「做了很多好的事情」，「但我們需要走的是不一樣的方向，因此他是否再次參選，並不是我自己決策過程當中的考慮因素」。

2021年，阿肯色州州議會通過決議，對於如何對待跨性別青少年訂定某些限制，不過法案後來遭到賀勤森否決。川普曾抨擊賀勤森否絕法案，賀勤森則說法案內容涉嫌政府越權。

阿州州議會後來通過表決，推翻賀勤森的否決。當時川普曾發表聲明寫道：「老賀再見，這人完蛋了。」

賀勤森上周出席一場新罕布夏州共和黨初選活動時說，加強邊境安全、打擊犯罪集團、維持迅速遞解無證客的疫情期間公共衛生措施等，都是他非常關切的議題。

川普 阿肯色州 共和黨

上一則

艦上自殺頻傳 喬治華盛頓號航母水兵上岸安置

下一則

德桑提斯 有信心連任佛州州長 當成問鼎白宮跳板

延伸閱讀

川普干涉2020大選？喬州設特別大陪審團要查 全美首例

川普干涉2020大選？喬州設特別大陪審團要查 全美首例
超級川粉、枕頭公司老闆重回推特 新帳號4小時被封

超級川粉、枕頭公司老闆重回推特 新帳號4小時被封
前防長爆料 川普曾提議開槍打示威者小腿

前防長爆料 川普曾提議開槍打示威者小腿
德桑提斯以風光連任佛州州長做為問鼎白宮跳板

德桑提斯以風光連任佛州州長做為問鼎白宮跳板

熱門新聞

「黑人的命也是命」運動者庫勒斯(中)、阿布杜拉(左)被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

2022-04-26 11:33
白宮最高防疫專家佛奇表示，美國終於「脫離新冠大流行的階段」。路透

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

2022-04-27 12:18
德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

2022-04-27 09:53
「美國預防服務專案小組」不建議60歲以上者每日服用阿斯匹靈來預防心臟病。(Getty Images)

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

2022-04-27 08:00
歐巴馬政府時通過的歐記健保，造福很多低收入國民。(Getty Images)

3580萬人納健保 無保率逼新低…但1440萬人好景恐不長

2022-04-30 21:20
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(取自Truth Social)

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

2022-04-29 01:57

超人氣

更多 >
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓
全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力

全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力