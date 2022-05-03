阿肯色州長賀勤森要選總統 參加共和黨內初選 挑戰川普

71歲的共和黨籍阿肯色州長賀勤森決定參加共和黨2024年總統初選。(美聯社)

71歲的共和黨 籍阿肯色州 長賀勤森(Asa Hutchinson)1日接受有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時說，已決定參加共和黨2024年總統初選，不論前總統川普 是否再度參選。賀勤森在訪問中說，自己的立場與川普「並不一致」。

賀勤森曾任前總統布希(George W. Bush)任內的聯邦緝毒署(DEA)署長，也曾擔任阿肯色州聯邦眾議員和聯邦檢察官。2014年，賀勤森當選阿肯色州州長，2018年角逐連任時拿下將近三分之二票數，但由於州法規定州長任期限制，2022年任期屆滿便不得再度競選連任。

在專訪中被問到是否考慮參加2024年共和黨總統初選時，賀勤森回答：「是的。不過當然要先把今年處理完畢。這個選項正在考慮中。」

賀勤森曾公開批評川普企圖推翻2020年大選結果及川普的選舉陰謀論。對於川普可能出馬再戰2024，賀勤森說，自己的參選打算不受川普是否再次參選影響。

談到與川普之間的差別，賀勤森說：「我已說得非常清楚，我認為未來我們應該要有不一樣的方向，我跟他的某些支持立場並不一致，他想帶領我們國家前往的方向，也與我不同。」

他接著表示，川普為國家「做了很多好的事情」，「但我們需要走的是不一樣的方向，因此他是否再次參選，並不是我自己決策過程當中的考慮因素」。

2021年，阿肯色州州議會通過決議，對於如何對待跨性別青少年訂定某些限制，不過法案後來遭到賀勤森否決。川普曾抨擊賀勤森否絕法案，賀勤森則說法案內容涉嫌政府越權。

阿州州議會後來通過表決，推翻賀勤森的否決。當時川普曾發表聲明寫道：「老賀再見，這人完蛋了。」

賀勤森上周出席一場新罕布夏州共和黨初選活動時說，加強邊境安全、打擊犯罪集團、維持迅速遞解無證客的疫情期間公共衛生措施等，都是他非常關切的議題。