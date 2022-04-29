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美撤阿富汗留逾70億軍備 從軍機到彈藥…全落入神學士手中

編譯盧炯燊／綜合28日電
國防部報告指出，美軍2021年8月倉皇撤出阿富汗後，共遺留逾70億元軍用物資在阿富汗。圖為阿富汗部隊和美軍2012年聯合軍演。(Getty Images)
國防部報告指出，美軍2021年8月倉皇撤出阿富汗後，共遺留逾70億元軍用物資在阿富汗。圖為阿富汗部隊和美軍2012年聯合軍演。(Getty Images)

五角大廈向國會提交的報告指出，美軍2021年7月提前倉皇撤出阿富汗，至8月底完全撤走後，共遺留逾70億元軍用物資在阿富汗，全都落入以前的敵人神學士手裡。

有線電視新聞網(CNN)取得的報告指出，從2005年到2021年8月，美國向阿富汗國防和安全部隊提供總計186億元裝備，其中總值71億2000萬元裝備留在阿富汗，包括飛機、空對地彈藥、軍用車輛、武器、通信設備和其他材料。

報告指出，大部分遺留在阿富汗的軍用物資，需要國防部以前的承包商以專門知識及技術專門維護。

報告特別提到，總值9億233萬元的飛機留在阿富汗，有78架飛機留在喀布爾國際機場，即美軍基地所在，但這些飛機據信已被破壞而無法使用。

此外，總值654萬元共9524枚空對地彈藥留在阿富汗。另外，美國向阿富汗政府軍提供9萬6000輛軍車，有4萬多輛留在阿富汗，包括1萬2000輛軍用悍馬。

美軍撤離時，美國向阿富汗軍隊提供42萬7300件武器裡，其中超過30萬件遺留在阿富汗。

至於阿富汗軍隊使用的通信設備，包括基站、移動、便攜式及手持式商用、軍用無線電系統，相關的發射機及加密設備等，幾乎全部是美國提供，還有夜視、監視、生物識別和定位設備等。所有這些同樣都留給了神學士。

國會3月要求五角大廈提交報告，「關於美國提供給阿富汗部隊的財產、設備和物資，被摧毀、撤走或遺留在阿富汗的處置情況」。

由於留下這樣巨大價值及數量的軍事物資在阿富汗，預料拜登政府倉皇從阿富汗撤軍，再次遭到國會議員的嚴厲抨擊。

阿富汗 五角大廈 神學士

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