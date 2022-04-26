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川普被爆發救災款「大小眼」川普：48州要客氣地拜託我

記者顏伶如╱綜合報導
紐約時報記者的新書指出，前總統川普發放聯邦天然災害賑濟款項獨厚與川普交情較好的德州與佛羅里達州。圖為前總統川普與德州州長艾伯特去年6月底出席邊界安全簡報會。(Getty Images)
紐約時報記者的新書指出，前總統川普發放聯邦天然災害賑濟款項獨厚與川普交情較好的德州與佛羅里達州。圖為前總統川普與德州州長艾伯特去年6月底出席邊界安全簡報會。(Getty Images)

根據紐約時報記者馬丁(Jonathan Martin)、勃恩斯(Alexander Burns)合寫爆料新書「這過不了關：川普拜登及美國未來之爭」(This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America's Future)的書摘，共和黨籍馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)受訪時說，前總統川普發放聯邦天然災害賑濟款項有「大小眼」差別待遇，獨厚與川普交情較好的德州與佛羅里達州，其他48州州長則要卑躬屈膝對川普請求。

「這過不了關：川普、拜登及美國未來之爭」訂於5月3日出版，根據新書截錄，霍根接受馬丁及勃恩斯採訪時說，聯邦政府在天然災害發生後對地方政府發放賑災款項，但川普處理手段有差別待遇，除了德州與佛州之外的其他州長，都必須低聲下氣向川普請求。

霍根指出，唯有德州、佛州可以在毫無問題的情況下領到聯邦天災賑濟款項，川普曾說其他48州則要「打電話來客客氣氣地拜託我」。

民主黨籍康乃狄克州州長賴蒙特(Ned Lamont)說，2020年間，康州遭受強烈暴風雨侵襲，某些地區居民飽受斷電之苦，向白宮詢問如何獲得聯邦政府援助之後，隔了幾小時便接到川普親自來電。

賴蒙特說，川普在電話中先是詢問：「你是不是想要我命令聯邦緊難管理局(FEMA)做些事情？」接著川普又說：「那好，用讓我滿意的方式跟我拜託。」

賴蒙特接受新書採訪時說，為了拿到聯邦賑災款項，決定配合川普要求，對川普說出讚美之詞。他說，在電話裡對川普表示，如果總統能親自為賑災款項發放簽字，將讓康州民眾獲得極大幫助，川普則回答說：「沒問題。」

新書截錄指出，美國爆發新冠疫情之後，川普指示身兼白宮防疫小組召集人的副總統潘斯，如果有曾經讓川普不悅的民主黨籍州長打電話來要求協助，一概不准接電話。

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