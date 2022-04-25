在任40多年退休 老牌共和黨參議員哈契88歲過世

在國會參院服務逾40年的老牌共和黨參議員哈契逝世，享壽88歲。(美聯社)

共和黨 老牌聯邦參議員哈契(Orrin Hatch，猶他州)的基金會24日聲明表示，這位在任40多年的退休參議員已於22日去世，享耆壽88歲，但未說明死因。哈契生前就大多數社會、經濟命題方面堅定捍衛保守派價值，但就幹細胞研究、造福身障人士、擴大兒童健保等方面，願與民主黨合作，跨兩黨都有朋友。

美聯社24日報導，哈契另捍衛共和黨諸多主張，如限制墮胎；另出力打造目前的聯邦最高法院，例如大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在參院 同意聽證過程中傳出性騷擾指控，哈契大力保駕護航。

哈契後來成為前總統川普 的盟友；當時共和黨在參院還是多數，他用參院財政委員會主席的權力，大舉翻修國家稅法，立法成功而送川普簽字。為表感恩，川普幫忙哈契解決共和黨在猶他州的許多問題，包括大幅縮小兩處前任總統已通過的國家紀念碑，引發抨擊。

哈契已在2019年退休。雖然川普鼓勵他競選連任，但哈契承諾退休在先，黨內初選又碰到硬仗，於是退而不選，改而鼓勵同黨羅穆尼(Mitt Romney)競選，接替他的位子；羅穆尼則大力批評川普。

羅穆尼在弔唁哈契的函件中寫道，很少有人在參院留下那麼多成就如哈契，另讚美哈契的願景及立法成就；另位猶他州出身的聯邦參議員李麥克(Mike Lee)則讚美哈契是他的良師益友，就很多方面是他的榜樣。

參院共和黨領袖麥康諾則推崇哈契立法精敏，數十年來有許多重大立法成就，達成畫時代的人事任命同意案；1970年代進入參議院，當時現代保守派運動還在新生期，哈契便是講原則的年輕保守派大將，一生之中堅守原則，另將原則用在許多立法提案，如重大的2017年稅法；另在司法委員會任職期間，造福國家良多。

哈契政治政治生涯以外最讓人津津樂道的便是歌喉很好，為自己宗教信仰錄了很多主題歌曲；哈契去世，妻子伊蓮‧哈契及兩人六名子女都還健在。