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甘迺迪勇氣獎 反川國會議員錢尼獲獎 澤倫斯基等4人同為得主

編譯郭宣含／綜合22日電
共和黨籍國會眾議員麗茲‧錢尼。(美聯社)
共和黨籍國會眾議員麗茲‧錢尼。(美聯社)

聯邦共和黨眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)力駁前總統川普的不實言論；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)抵抗俄羅斯入侵，兩人成為今年「甘迺迪勇氣獎」(John F. Kennedy Profile in Courage Award)的得主。

「甘迺迪圖書館基金會」21日聲明指出，得獎者擁有「保護與捍衛美國與海外民主」的無比勇氣，因此頒發此獎以茲表揚。

這也是該基金會首次同時頒發該獎項給五名得獎者，今年其他得獎者還有民主黨籍密西根州州務卿班森(Jocelyn Benson)、共和黨籍亞利桑納州眾議會議長鮑爾斯(Russell Bowers)，以及喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)選舉單位員工莫斯(Wandrea Moss)。

根據基金會說明，澤倫斯基在俄羅斯無端入侵烏克蘭時，「鼓舞烏克蘭人民的士氣、愛國心與堅持不懈的奉獻犧牲」，在他的領導下，烏克蘭人與全球更加強保護與捍衛人權自決的決心。

華郵指出，過去一年多以來，錢尼獨自主導共和黨反對川普有關2020年選舉的不實言論，她批評共和黨同仁企圖「洗白」2021年1月6日國會暴動事件，並警告川普言論正在侵損美國民主；錢尼後來成為加入眾院調查國會暴動特別委員會的唯二共和黨籍議員之一。

甘迺迪圖書館基金會表示，錢尼挺身反抗國會暴力和川普不實言論，即便不斷面臨威脅和與共和黨持歧見，她仍持續在捍衛民主行動中勇敢發聲。

甘迺迪家族1989年創設此一獎項，是為表彰勇於處在不受歡迎立場也要捍衛更大公義、不在乎犠牲前途的公眾人物；該獎名稱源自甘迺迪1957年所撰、贏得普立茲的「正直與勇敢」(Profiles in Courage)一書。

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