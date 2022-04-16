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拜登怎麼了？與空氣握手 還說自己在賓大當過「正教授」

中央社／格林斯伯勒15日綜合外電
拜登在北卡羅來納農工州立大學發表近40分鐘的演講。（路透）
拜登在北卡羅來納農工州立大學發表近40分鐘的演講。（路透）

美國總統拜登看來又再度迷糊了，他昨天在一所大學針對當前供應鏈危機發表演說後，向右轉身伸手握手，但台上卻沒有其他人，共和黨人趁機質疑起他的認知能力。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，在發生與空氣握手的尷尬場面前，79歲的拜登在演說中聲稱他曾在賓州大學（University of Pennsylvania）擔任4年「正教授」，但事實上他從未在賓大教過任何一堂課。

根據昨天的演講畫面，拜登在北卡羅來納農工州立大學（North Carolina Agricultural and Technical State University）發表完近40分鐘的演講，說了一句「上帝保佑你們」後，轉向右側且似乎對空氣說了些話，還跟空氣握起手來。

他隨後背向觀眾，在象徵演講結束的背景音樂響起時，看起來像是失去方向。

拜登的怪異行為馬上在網路引起熱議，包括51歲的共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在內，許多人指出拜登最近可能有認知退化跡象。

拜登發表完演講沒幾分鐘，克魯茲在社群網站推特（Twitter）上傳拜登與空氣握手的畫面，發文時還附上瞪大眼睛的表情符號。

前加州共和黨副主席狄隆（Harmeet K. Dhillon）寫道：「白宮與拜登家人的助理在哪裡？他們的工作是要確保拜登看起來體面。這真的是太奇怪了，除非他們想讓他看起來像是個失智症患者。」

拜登2017年獲賓大任命為班傑明·富蘭克林總統實踐教授（Benjamin Franklin Presidential Practice Professor）。根據「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer），他從未教過任何一堂正規課程，但曾12度在校園公開場合上露面。他曾在2017年、2018年與2019年初收過賓大薪資。

拜登獲得班傑明．富蘭克林總統實踐教授一職後，總共獲得近100萬美元的酬勞，但沒有教過任何一堂正規課程。

➤➤➤詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

拜登 共和黨 克魯茲

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