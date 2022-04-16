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批總統辯論委員會立場偏頗 共和黨全委會退出

編譯潘勛／綜合15日電

共和黨全國委員會(RNC)14日一致票決退出「總統辯論委員會」(CPD)，RNC主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)指退出原因在CPD偏頗，拒絕進行簡單、有常理心的改革。

有線電視新聞網 (CNN) 報導，CPD長期以來負責組織普選前，總統候選人的幾場辯論；麥克丹尼爾另指責CPD無法確保辯論公平，也沒挑溫和派人士在辯論階段來與候選人共事。

總統辯論委員會成立於1987年，為非營利性質，共和、民主兩黨均出資贊助，自1988年以來每逢總統選舉都主持候選人辯論會；CPD共同主席之一是RNC前主席法蘭科夫(Frank Fahrenkopf)；CNN已洽委員會對RNC的退出發表評論。

這幾個月一直有跡象顯示RNC想與CPD分手；2021年6月，克丹尼爾致函說，委員會幾項措施令人不滿；函件內容其實反應前總統川普對2020年候選人辯論舉行方式的顧慮。

今年1月，麥克丹尼爾再致函CPD，揚言除非CPD改變規定，不然將「禁止未來的共和黨提名人參與CPD主辦的辯論會」。

RNC宣稱，尚未禁止黨總統候選人未來再參加總統辯論。

2020年選戰期間，CPD讓川普相當光火；川普及選戰幕僚經常痛批委員會挑選的辯論會主持人，還有第二場辯論會因新冠疫情而決定改成遠距辯論；另外，2020年第一場辯論終辯階段，川普多次打岔對手，因此在第二場辯論時選擇把他消音。

2020年辯論會所挑主持人，令共和黨耿耿於懷，尤其是本來想挑C-SPAN的史卡利(Steve Scully)擔任第二場辯論主持人。川普競選陣營批評史卡利約40年前曾替拜登工作。

RNC一直推動CPD要進行不少變革，包括CPD的理事會成員要採任期制，另禁止理事會成員公開評論任何候選人；麥克丹尼爾呼應川普的顧慮，主張挑選主持人時，RNC要有更大影響力。

川普 共和黨 拜登

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