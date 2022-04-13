我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是

紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？

通膨、移民、烏戰…期中選舉恐淪民主黨「末日災難」

編譯郭宣含／綜合13日電
離期中選舉還有約六個月，民主黨眼前面臨重重挑戰，加上拜登總統民調低落，期中選舉恐淪為末日災難。（Getty Images）
離期中選舉還有約六個月，民主黨眼前面臨重重挑戰，加上拜登總統民調低落，期中選舉恐淪為末日災難。（Getty Images）

國會山莊報(The Hill)報導，離期中選舉還有約六個月，民主黨眼前面臨重重挑戰，包括高通膨、移民議題、烏克蘭戰爭和新冠疫情，拜登總統民調低落，再加上執政黨通常會在首次期中選舉輸掉席次，期中選舉恐淪為末日災難。

部分民主黨人認為仍有機會扭轉選情，或至少不會輸得太難看；但其他民主黨人則示警，其中一名民主黨策士匿名表示：「我認為這會變成有如聖經裡提的末日災難，這就是民主黨的現況，而且沒人想面對。」

期中選舉僅剩大概半年，通膨、移民、烏克蘭戰爭和揮之不去的新冠疫情，都構成嚴峻的政治氛圍；拜登民調低落，再加上過去執政黨通常會在任內首次期中選舉輸掉，民主黨選情更是雪上加霜。

民主黨先前嘗過期中選舉的苦頭；前總統柯林頓1994年和歐巴馬2010年在任時，首次期中選舉分別慘輸掉眾院54席和63席；不過國會地圖經歷多次選區重畫，今年選舉不易出現昔日大敗場面。

但在華府中，幾乎沒人覺得民主黨能維持眾院的些微多數；「國會山莊報」以1982年高通膨情況跟現況相比，當時前總統雷根的共和黨輸掉眾院26席。

離期中選舉還有約六個月，民主黨眼前面臨重重挑戰，加上拜登總統民調低落，期中選舉恐...
離期中選舉還有約六個月，民主黨眼前面臨重重挑戰，加上拜登總統民調低落，期中選舉恐淪為末日災難。（Getty Images）

就移民議題而言，拜登政府將終止川普政府援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定的直接遣返措施，國土安全部(DHS)正準備因應今夏每日入境多達1萬8000名的移民。

美國法典第42卷是拜登的燙手山芋，左派認為這項規定以公衛為名，行反移民之實；但今秋將面臨激烈競爭的民主黨聯邦參議員則反對廢除法典第42卷，從此可見移民議題的政治力量。

在烏克蘭議題上，拜登譴責俄羅斯行動並集結西方盟友抗俄，雖大獲好評，但無法大幅提升其民調數字。遑論遲未消退的新冠疫情，不僅造成經濟和心理傷害，也持續改變美國人日常生活。

國會山莊報指出，民主黨內部討論政黨傳遞訊息是否出現差錯；他們想強調經濟的正面面向，例如創新高的就業成長，以及拜登在位期間新增800萬個工作機會。

拜登政府盟友主張，拜登確實有具體成就，包括新冠疫情紓困案和基礎建設案，他也盡力處理部分大眾最棘手的問題，例如油價高漲。拜登授權釋出約100萬桶戰略儲油，12日又宣布推動提高酒精汽油的產量。

離期中選舉還有約六個月，民主黨眼前面臨重重挑戰，加上拜登總統民調低落，期中選舉恐...
離期中選舉還有約六個月，民主黨眼前面臨重重挑戰，加上拜登總統民調低落，期中選舉恐淪為末日災難。（Getty Images）

但這些成就無法挽回低頹的民調；根據民調網站「538」，拜登截至12日民調滿意度僅42.2％。

許多民主黨人抱怨，民主黨的訊息不夠透明，無法與選民生活產生連結，他們也擔心國會內部因法案而長期爭執，恐不利民主黨的未來。

民主黨策士羅金斯基(Julie Roginsky)表示：「壞消息已傳透，現有很多正面消息，但民主黨卻表達不善。」

國會山莊報指出，扭轉政治風向的機會一直都在；只不過目前看來，民主黨前景依舊灰暗，且日益黯淡。

民主黨 拜登 期中選舉

上一則

2人糾纏 密州白警壓住非裔男背部 開槍打死他

下一則

美西離港「空櫃多過滿櫃」FMC喊擴大稽查、國會想修法

延伸閱讀

葉倫喊話中國協助結束戰爭 拜登再撥8億元援烏克蘭

葉倫喊話中國協助結束戰爭 拜登再撥8億元援烏克蘭
世界晚報／兩男洛市珠寶區跟踪女子 用車撞她再行搶

世界晚報／兩男洛市珠寶區跟踪女子 用車撞她再行搶
拜登與澤倫斯基通話 加碼8億美元軍援烏克蘭

拜登與澤倫斯基通話 加碼8億美元軍援烏克蘭
拜登控俄侵烏實施種族滅絕 馬克宏再潑冷水籲慎言

拜登控俄侵烏實施種族滅絕 馬克宏再潑冷水籲慎言

熱門新聞

劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

2022-04-09 18:02
華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

2022-04-09 02:30

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

2022-04-11 00:47
賓州蘭開斯特郡利奧拉郵局員工珍妮西·羅德桂茲被發現多次盜取信中的支票，得手近70萬元而面臨數百宗不同罪名的指控。(local21news電視台截圖)

郵局員工偷信中支票70萬 郵件遭竊過去3年增600%

2022-04-12 21:27
美國第一夫人吉兒拜登4月2日出席德拉瓦號核動力潛艦的服役典禮。路透

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

2022-04-07 08:08
面臨仇恨犯罪指控的邁爾斯同意賣房，並從賣房所得支付范蒂4萬5000元。 (國王郡警局照片)

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

2022-04-13 10:47

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫