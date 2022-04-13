通膨、移民、烏戰…期中選舉恐淪民主黨「末日災難」

離期中選舉還有約六個月，民主黨眼前面臨重重挑戰，加上拜登總統民調低落，期中選舉恐淪為末日災難。（Getty Images）

國會山莊報(The Hill)報導，離期中選舉 還有約六個月，民主黨 眼前面臨重重挑戰，包括高通膨、移民議題、烏克蘭戰爭和新冠疫情，拜登 總統民調低落，再加上執政黨通常會在首次期中選舉輸掉席次，期中選舉恐淪為末日災難。

部分民主黨人認為仍有機會扭轉選情，或至少不會輸得太難看；但其他民主黨人則示警，其中一名民主黨策士匿名表示：「我認為這會變成有如聖經裡提的末日災難，這就是民主黨的現況，而且沒人想面對。」

期中選舉僅剩大概半年，通膨、移民、烏克蘭戰爭和揮之不去的新冠疫情，都構成嚴峻的政治氛圍；拜登民調低落，再加上過去執政黨通常會在任內首次期中選舉輸掉，民主黨選情更是雪上加霜。

民主黨先前嘗過期中選舉的苦頭；前總統柯林頓1994年和歐巴馬2010年在任時，首次期中選舉分別慘輸掉眾院54席和63席；不過國會地圖經歷多次選區重畫，今年選舉不易出現昔日大敗場面。

但在華府中，幾乎沒人覺得民主黨能維持眾院的些微多數；「國會山莊報」以1982年高通膨情況跟現況相比，當時前總統雷根的共和黨輸掉眾院26席。

離期中選舉還有約六個月，民主黨眼前面臨重重挑戰，加上拜登總統民調低落，期中選舉恐淪為末日災難。（Getty Images）

就移民議題而言，拜登政府將終止川普政府援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定的直接遣返措施，國土安全部(DHS)正準備因應今夏每日入境多達1萬8000名的移民。

美國法典第42卷是拜登的燙手山芋，左派認為這項規定以公衛為名，行反移民之實；但今秋將面臨激烈競爭的民主黨聯邦參議員則反對廢除法典第42卷，從此可見移民議題的政治力量。

在烏克蘭議題上，拜登譴責俄羅斯行動並集結西方盟友抗俄，雖大獲好評，但無法大幅提升其民調數字。遑論遲未消退的新冠疫情，不僅造成經濟和心理傷害，也持續改變美國人日常生活。

國會山莊報指出，民主黨內部討論政黨傳遞訊息是否出現差錯；他們想強調經濟的正面面向，例如創新高的就業成長，以及拜登在位期間新增800萬個工作機會。

拜登政府盟友主張，拜登確實有具體成就，包括新冠疫情紓困案和基礎建設案，他也盡力處理部分大眾最棘手的問題，例如油價高漲。拜登授權釋出約100萬桶戰略儲油，12日又宣布推動提高酒精汽油的產量。

離期中選舉還有約六個月，民主黨眼前面臨重重挑戰，加上拜登總統民調低落，期中選舉恐淪為末日災難。（Getty Images）

但這些成就無法挽回低頹的民調；根據民調網站「538」，拜登截至12日民調滿意度僅42.2％。

許多民主黨人抱怨，民主黨的訊息不夠透明，無法與選民生活產生連結，他們也擔心國會內部因法案而長期爭執，恐不利民主黨的未來。

民主黨策士羅金斯基(Julie Roginsky)表示：「壞消息已傳透，現有很多正面消息，但民主黨卻表達不善。」

國會山莊報指出，扭轉政治風向的機會一直都在；只不過目前看來，民主黨前景依舊灰暗，且日益黯淡。