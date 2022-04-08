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波洛西確診 曾會見拜登 白宮急澄清：總統檢測是陰性

記者張文馨／華盛頓報導
聯邦眾院議長波洛西（左二）確診新冠肺炎，她前一天才在白宮見證拜登總統簽署法案。（Getty Images）
聯邦眾院議長波洛西（左二）確診新冠肺炎，她前一天才在白宮見證拜登總統簽署法案。（Getty Images）

聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）7日確診新冠肺炎，取消當天下午的記者會；她即將率團訪問亞洲的計畫也宣布延後；傳波洛西可望在亞洲行訪台，如今計畫恐被打亂。

波洛西6日才在白宮見證拜登總統簽署法案。白宮7日表示，拜登6日晚間的病毒檢測是陰性，且根據CDC定義「並未密集接觸」波洛西，他們兩人在過去兩天內只有短暫互動。

聯邦眾院議長波洛西確診新冠肺炎，可望在亞洲行訪台的計畫恐被打亂。（Getty I...
聯邦眾院議長波洛西確診新冠肺炎，可望在亞洲行訪台的計畫恐被打亂。（Getty Images）

波洛西副發言人漢米爾（Drew Hammill）在推特表示，波洛西確診後沒有出現症狀，她依循聯邦疾病防治中心（CDC）準則開始隔離。

漢米爾表示，波洛西原訂率團訪問亞洲的計畫將延後。

此外，盛傳將隨波洛西一道訪台的聯邦眾院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）也在6日在推特發文，宣布確診新冠肺炎。

台灣外交部在得知波洛西確診後，已請駐美代表處轉達誠摯的慰問，並祝願波洛西早日康復。

日本富士新聞台7日引述消息人士指出，波洛西預定8日自美國出發，赴日本與首相岸田文雄會談，之後將訪問台灣；據悉，波洛西訪台將會晤蔡英文總統，國安、外交高層將陪同，波洛西原本此行是「旋風訪問」。

台灣立法院長游錫堃7日說，波洛西若能訪台，具有重大意義，但他不便多說。

中國外交部和國台辦7日警告，若波洛西訪台，將嚴重損害中美關係基礎，損害中方核心利益，屆時中方將堅決回擊；中方已向美方提出嚴正交涉，中國外交部發言人趙立堅說，中方反對任何形式美台官方往來。

波洛西 拜登 眾院

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